France–Grande-Bretagne, match de préparation à l’Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après une victoire encourageante face au Monténégro, l’équipe de France dispute ce vendredi un deuxième match amical contre la Grande-Bretagne. Un nouveau test pour un groupe encore en construction avant l’EuroBasket.

La campagne estivale des Bleus se poursuit. Ce vendredi soir à Pau (21h), l’équipe de France affronte la Grande-Bretagne pour son deuxième match de préparation à l’EuroBasket 2025, prévu du 27 août au 14 septembre en Lettonie, Finlande, Pologne et à Chypre. La rencontre sera à suivre à partir de 21h sur La chaîne L'Équipe.

Toujours en phase d’ajustement, le groupe dirigé par le Landais Frédéric Fauthoux doit encore se dessiner. 17 joueurs sont actuellement en lice pour faire partie des 12 sélectionnés. Yoan Makoundou a d’ores et déjà quitté le groupe, et seuls 14 joueurs seront alignés pour ce match.

Un effectif en quête de repères

Déjà privés de plusieurs cadres majeurs (Victor Wembanyama, Evan Fournier et Rudy Gobert sont forfaits et Nicolas Batum et Nando De Colo ont pris leur retraite internationale), les Bleus s’appuient cet été sur une génération rajeunie. Lors du succès contre le Monténégro (81-75) au Vendéspace, les jeunes Alexandre Sarr (19 points) et Nadir Hifi (14 points) se sont illustrés avec brio pour leur première sélection.

Ce deuxième test doit permettre au staff de poursuivre sa revue d’effectif, avant un double affrontement attendu face à l’Espagne (14 et 16 août), puis une dernière rencontre face à la Grèce, le 24 août.

Plusieurs joueurs seront très attendus ce soir pour valider leur place dans la liste des sélectionnés. Le nouveau capitaine Guerschon Yabusele, Alexandre Sarr et son profil unique en Bleu, Mathias Lessort et Théo Maledon apparaissent comme les rares profils intouchables du groupe.

Un adversaire modeste mais à surveiller

Classée 48e au classement FIBA, la Grande-Bretagne n’a pas l’armada des grandes nations européennes, mais elle avait surpris la France lors de leur dernière confrontation en qualifications pour l’Euro 2022 (victoire 94-73 à Podgorica).

Deux cadres de cette victoire sont toujours présents : Myles Hesson (passé en Betclic Elite par Gravelines, Châlon et Nanterre), auteur de 23 points à l’époque, et le meneur Luke Nelson (14 points, 6 passes). Malgré cela, la sélection britannique semble peu équipée pour rivaliser avec l’intensité française.

Infos pratiques

Match : France – Grande-Bretagne.

Lieu : Palais des Sports de Pau.

Date : Vendredi 8 août, à 21 heures sur La chaîne L'Équipe.

Les Bleus comptent bien monter en puissance dans cette préparation, avec un objectif clair : arriver prêts pour l’Euro.