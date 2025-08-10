Toute l’actu en direct 24h/24
Rafael Nadal : voici le prénom très symbolique donné à son deuxième enfant

Pour l'instant, le champion espagnol n'a toujours pas annoncé la belle nouvelle sur ses réseaux sociaux. [Franck FIFE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le champion de tennis espagnol Rafael Nadal et son épouse ont accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon né le samedi 9 août. Ils ont révélé son prénom, qui rend hommage à l'un de leur proche. 

Un heureux événement. Rafael Nadal, ancien tennisman et multiple vainqueur en Grand Chelem, a accueilli son deuxième enfant ce samedi 9 août, a annoncé le média espagnol Holà !

Le vainqueur de 14 Roland-Garros et son épouse Xisca Perello ont révélé qu'il s'agissait d'un petit garçon, né un peu moins de 3 ans après leur premier. Les heureux parents ont baptisé leur nouveau-né Miquel, un prénom d'origine catalane qui était celui du père de Xisca Perello, décédé en 2023 après avoir lutté contre une longue maladie. 

Ils avaient accueilli leur premier enfant le 8 octobre 2022, un fils qu'ils avaient alors appelé Rafael. La deuxième grossesse de Xisca Perello avait été révélé en avril dernier, et a été beaucoup plus délicate à gérer. La jeune femme a même été hospitalisée quelques semaines, a rapporté Voici

Pour l'instant, le champion espagnol n'a toujours pas annoncé la belle nouvelle sur ses réseaux sociaux. Il avait posté un court message sur X afin d'annoncer la naissance de son premier enfant en 2022. 

Rafael NadalTennisSport

