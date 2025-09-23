«Soyez vigilants» : Rafael Nadal dénonce des publicités mensongères usurpant son image et sa voix avec l’intelligence artificielle

Ce mardi, Rafael Nadal, légende du tennis à la retraite, a posté un message sur ses réseaux sociaux pour alerter sur une escroquerie utilisant son nom, son image et sa voix.

L’intelligence artificielle est malheureusement souvent utilisée pour tenter d’arnaquer les gens. Rafael Nadal, retraité des courts de tennis depuis un an, l’a découvert à ses dépens. Et ce mardi, l’Espagnol a publié un message pour mettre en garde contre des publicités mensongères qui reproduisent son image et sa voix avec l’intelligence artificielle. Ces messages qualifiés de deepfakes incitent le grand public à investir.

Ces deepfake, des enregistrements vidéos ou audios réalisés ou modifiés grâce à l’intelligence artificielle, mettent souvent en situation les personnalités pour tromper le grand public. Les vidéos renvoient sur des sites ou des applications qui peuvent conduire des internautes à se faire arnaquer.

Hola a todos,

Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario.



Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz.



En… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025

«Bonjour à tous, je partage cette alerte, inhabituelle pour moi sur les réseaux sociaux, mais je la trouve nécessaire, a-t-il posté sur son compte X. Mon équipe et moi-même avons identifié de fausses vidéos circulant sur certaines plates-formes, créées grâce à l'intelligence artificielle, où une personne semble me ressembler et parler comme moi. Ces vidéos présentent des conseils ou des offres d'investissement qui ne proviennent pas de moi. Elles font partie d'une campagne publicitaire trompeuse. Soyez vigilants : je n'ai ni créé ni approuvé un tel contenu. Merci à tous pour votre attention et votre soutien!»

Pour rappel, Rafael Nadal, vainqueur à 14 reprises de Roland-Garros, avait pris sa retraite le 18 novembre 2024.