OM : deux enfants blessés lors d’un match au Vélodrome, les familles portent plainte

Venues du Var pour assister au match amical entre l’Olympique de Marseille et Aston Villa au Stade Vélodrome, ce samedi 9 août, deux familles ont vu leur soirée déraper.

Une ambiance cauchemardesque. Deux enfants ont été blessés lors du dernier match de préparation de l’OM, face à Aston Villa, le samedi 9 août dernier. Des plaintes ont été déposées.

Les deux familles, venues de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) selon France Bleu, ont passé une soirée loin d’être tranquille. Alors qu’ils profitaient du dernier match de préparation des Marseillais, «un gros pétard» a explosé à proximité des deux enfants de 11 ans, selon les déclarations des parents.

Les deux familles étaient installées en bas du Virage Nord, juste derrière les buts. Les enfants ont été brûlés au bras.

Une sécurité insuffisante

Ils souffrent tous les deux de brûlures au premier degré. Ils doivent également consulter un ORL pour déterminer si les détonations ont eu un impact sur leur audition.

Selon Dorian, le père de l’un d’eux, «ils avaient une grosse perte d'audition, les oreilles qui sifflaient, la tête sonnée». «Maman, je ne savais pas que ça faisait comme dans des films», a également témoigné Céline, l’une des mères des victimes.

«On en veut au club d'ouvrir les virages à tous mais sans prendre en compte les dispositions de sécurité nécessaires. On a contacté le club mais notre demande est restée lettre morte», a ajouté Céline.

De son côté, l’Olympique de Marseille, contacté par ICI Provence, a dit «vouloir prendre contact avec la famille et compatir». Le club a également indiqué qu’une enquête avait été ouverte en interne et «qu’il s’agit d’un acte isolé et non pas d’une défaillance de la sécurité».