Diogo Jota : quelle est la somme que les joueurs de Chelsea vont verser à la famille du joueur décédé ?

A la suite de leur victoire à la Coupe du monde des clubs, les joueurs de Chelsea ont décidé de reverser une partie de leur prime à la famille de Diogo Jota. Le geste s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros par personne.

Une solidarité acclamée. La victoire à la Coupe du monde des clubs a permis aux joueurs de Chelsea de toucher une prime de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils ainsi ont décidé, avec l'accord du club, de reverser une somme identique à la famille de Diogo Jota.

Grâce à leur victoire contre Paris (3-0) en finale de la compétition, le 13 juillet dernier, le club londonien a glané la somme totale de 114,6 millions de dollars, soit 98,1 millions d'euros. Sur cette somme, 13,3 millions d'euros sont consacrés à des bonus pour les joueurs ayant porté le maillot du club durant la compétition.

Un geste de 450.000 euros par joueur

Mais les joueurs d'Enzo Maresca ont pris la décision de réaliser une donation d'une somme équivalente, avec l'accord du club de l'ouest de la capitale britannique, à la famille de Diogo Jota. Cela représente un don d'environ 450.000 euros par joueur, comme le rapporte The Athletic.

NEW @TheAthleticFC: Chelsea & the club’s players have decided to give an equal portion of club’s $15.5m Club World Cup bonus fund (around $500k per player) to family of Diogo Jota and Andre Silva following tragic death of the two brothers this summer. https://t.co/recDMPNwME — Adam Crafton (@AdamCrafton_) August 14, 2025

Un geste qui n'a pas manqué de susciter les réactions admiratives de la communauté sportive, sur les réseaux sociaux. Cette saison, les hommages autour de la mort de Diogo Jota seront nombreux, notamment de la part de son club de Liverpool, qui après avoir retiré son numéro 20 a décidé de porter une notation «Forever 20» sur les maillots de cette saison, en souvenir de son attaquant.