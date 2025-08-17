Mort de Diogo Jota : les plus beaux hommages au joueur portugais lors de cette 1re journée de Premier League (photos)

A l'occasion de la reprise de la Premier League, les différents clubs ont rendu hommage à Diogo Jota, décédé des suites d'un accident de la route le 3 juillet dernier. Voici les images les plus puissantes de ces séquences émotions qui n'ont pas laissé insensible joueurs et spectateurs.

«Number 20 forever». Dans les 10 stades anglais assurant le déroulement de cette première journée du championnat d'Angleterre, un hommage spécial a été rendu à Diogo Jota et son frère André.

Comme un symbole, la première cérémonie en son honneur s'est déroulée à Anfield, où il a disputé pas moins de 182 matchs, avec les Reds. Véritable coqueluche des fans de Liverpool, le Portugais a fait l'objet d'une minute de silence, devant un stade magnifiquement coloré à son effigie.

A la 20e minute de jeu, les supporters de Liverpool ont également rendu une standing ovation vibrante à leur ancien attaquant.

A l'issue de la rencontre, remportée 4-2 par les locaux, la superstar de Liverpool, Mohammed Salah, n'a pas manqué de partager quelques instants de commémoration avec le Kop, les larmes aux yeux.

Le lendemain, le footballeur défunt était une nouvelle fois à l'honneur des différents avant matchs, une minute de silence étant imposée dans chaque stade de Premier League lors de cette journée inaugurale.

Liverpool et Wolverhampton n'oublieront jamais jota

Dans tous les stades, un écran affichant les noms de Diogo et André Jota faisait face aux joueurs respectant une minute de silence.

Ce même jour, c'est à Wolverhampton où l'hommage a été le plus en proie aux émotions des supporters. Le Portugais a en effet évolué entre 2017 et 2020 sous les couleurs des Wolves. De nombreux fans étaient également munis de leur maillot du joueur.

Les fans n'ont pas non plus manqué de réaliser une minute d'applaudissement à la 18e minute, correspondant à son numéro de maillot lors de ses trois saisons au club. Au stade Molineu des Wolves, un tifo a été réalisé pour l'occasion. Dans les tribunes du club aux accents lusitaniens les plus prononcés d'Angleterre, les larmes ont coulé.

Le lendemain, le choc de la 1re journée de Premier League mettait aux prises Manchester United et Arsenal, deux clubs rivaux de Liverpool. Ils ont, à l'image de l'ensemble des clubs en lice ce week-end, proposé une minute de silence et d'émotion.