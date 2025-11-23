Football : les excuses du Real Madrid après avoir confondu le frère de Diogo Jota, André Silva, avec un homonyme à Elche

Le Real Madrid, qui souhaitait rendre hommage à Diogo Jota et son frère André Silva dans une vidéo, s’est trompé avec un homonyme du club espagnol d’Elche.

Une énorme bourde. Dans une vidéo hommage aux personnes disparues cette année, le Real Madrid a mis une photo d’un joueur du club d’Elche, homonyme d’André Silva frère de Diogo Jota, décédé l’été dernier.

El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025

La scène s’est produite ce dimanche lors de l’Assemblée générale du club merengue. Quelques minutes plus tard, le club a communiqué ses excuses sur son compte X.

«Le Real Madrid présente ses excuses à Elche et à son joueur André da Silva pour avoir inclus par erreur son image dans l'hommage vidéo du club, à la place de celle d'André Silva, frère du joueur de Liverpool Diogo Jota. Nous regrettons cet incident», peut-on lire.

Malheureusement pour le club madrilène, qui affrontait justement Elche (2-2) ce dimanche soir en championnat d'Espagne, le mal était fait puisque toute la toile a partagé l'erreur.