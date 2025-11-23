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Football : les excuses du Real Madrid après avoir confondu le frère de Diogo Jota, André Silva, avec un homonyme à Elche

André Silva et Diogo Jota sont décédés en juillet dernier d'un accident de voiture. [SPI / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Real Madrid, qui souhaitait rendre hommage à Diogo Jota et son frère André Silva dans une vidéo, s’est trompé avec un homonyme du club espagnol d’Elche.

Une énorme bourde. Dans une vidéo hommage aux personnes disparues cette année, le Real Madrid a mis une photo d’un joueur du club d’Elche, homonyme d’André Silva frère de Diogo Jota, décédé l’été dernier. 

La scène s’est produite ce dimanche lors de l’Assemblée générale du club merengue. Quelques minutes plus tard, le club a communiqué ses excuses sur son compte X. 

«Le Real Madrid présente ses excuses à Elche et à son joueur André da Silva pour avoir inclus par erreur son image dans l'hommage vidéo du club, à la place de celle d'André Silva, frère du joueur de Liverpool Diogo Jota. Nous regrettons cet incident», peut-on lire.

Armin Sohrabian a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.
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Malheureusement pour le club madrilène, qui affrontait justement Elche (2-2) ce dimanche soir en championnat d'Espagne, le mal était fait puisque toute la toile a partagé l'erreur.

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