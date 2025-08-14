Football : ce que l'on sait de la fusillade causée par le transfert record de Viktor Gyökeres à Arsenal

Ce week-end, une fusillade a éclaté dans une maison du sud de Stockholm. Celle-ci pourrait faire suite au transfert du joueur international suédois, Viktor Gyökeres, à Arsenal.

Un transfert explosif. Arsenal s'est acheté les services de l'attaquant suédois Viktor Gyökeres pour une somme record de 73 millions d'euros. Une opération qui a déjà des implications majeures sur et en dehors des terrains.

Ce week-end, plusieurs coups de feu ont été tirés dans un quartier du sud de la capitale suédoise. Si personne n'a été blessé, la police est rapidement intervenue et a ouvert une enquête, précisant que la personne ciblée était un agent lié au transfert de Viktor Gyökeres, tout juste transféré du Sporting CP à Arsenal. Les autorités, notamment via Per Engström, précisent que les criminels visaient de plus en plus les agents de joueurs en raison des sommes d'argent importantes qu'ils gagnent dans ce genre d'opérations.

La nuit dernière, les médias suédois, notamment ETC, révélaient qu'un agent du joueur avait refusé de confirmer ou nier ces faits, se contentant de dire : «C'est une industrie vulnérable où des choses comme celles-là peuvent arriver, malheureusement». De son côté, quelques jours avant l'issue du transfert, alors que les négociations battaient leur plein, le président du club vendeur, Frederico Varandas, prévenait : «Les chantages et les insultes» ne le feraient pas céder face à la pression. Il a finalement réussi la plus grosse vente de l'histoire de son club quelques jours plus tard.

Une histoire d'agent de joueur

La police suédoise a souligné le fait que le niveau de risque qu'encourent les acteurs du football était de plus en plus élevé dans le pays, notamment ceux qui participent aux mouvements d'argent durant la période des transferts. «Nous avons prévenu, mais les criminels commencent à utiliser des jeunes gens pour perpétrer ce genre de faits. Ils ont la tâche de faire du chantage et d'intimider ce genre de personnes, c'est un problème grandissant et plusieurs branches de la société peuvent en être affectées», explique Per Engström.

Pourtant, les agents de l'attaquant auteur de 79 buts en 83 matchs avec le Sporting avaient décidé de ne pas faire valoir leurs honoraires sur le transfert de leur protégé. Initialement, les rapports de la presse anglaise faisaient état d'une part de 10% de la somme déboursée par les Gunners leur étant due. Compte tenu des difficultés qu'ont rencontré le Sporting et Arsenal pour conclure un accord, le clan du joueur a donc décidé de renoncer à cette somme, qui aurait avoisiné les 7 millions d'euros, pour favoriser les chances d'une issue positive. Cela ne les a pas empêchés d'être la cible de convoitises.