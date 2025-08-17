Masters 1000 Cincinnati : Térence Atmane offre une carte Pokémon à Jannik Sinner pour son anniversaire avant leur demi-finale (vidéo)

Avant sa demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati (Ohio), samedi, face à Jannik Sinner, le Français Térence Atmane a offert une carte Pokémon de sa collection à l’Italien pour son anniversaire. Un beau geste qui n’aura pas suffi à lui offrir la victoire, battu en deux sets par le N°1 mondial. Mais le natif de Boulogne-sur-Mer aura tout gagné cette semaine.

Un joli cadeau. Ce samedi, alors qu’il retrouvait Jannik Sinner en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati, dans l’Ohio aux Etats-Unis, le Français Térence Atmane a eu une belle attention envers l’Italien qui fêtait ses 24 ans le jour même. Avant la rencontre, le joueur tricolore a offert une carte Pokémon à son adversaire pour son anniversaire. Un geste qu’a semblé apprécier le N°1 mondial.

Terence Atmane just gave Jannik Sinner a Pokémon card on his birthday right before they walked out for their match in Cincinnati. 😭😭😭



Love this. ❤️



pic.twitter.com/ImmTUXtkFy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 16, 2025

Une semaine brillante

Malgré la défaite face à Jannik Sinner (7-6 (7/4), 6-2), Térence Atmane aura vécu la plus belle semaine de sa carrière à Cincinnati. Arrivé 136e joueur mondial lors des qualifications du tournoi, il a enchaîné les belles performances et est entré dans une «nouvelle dimension». Des prestations qui ont marqué le public américain, lui accordant une énorme ovation après sa défaite en demi-finale contre l’Italien.

Il faut dire que le Français de 23 ans a écrit une très belle histoire sur les terrains de Cincinnati. Avant de se hisser dans le dernier carré du tournoi, Térence Atmane avait surpris les spectateurs en sortant dans un premier temps Flavio Cobolli (22e) et Joao Fonseca (52e).

Mais la belle aventure a pris une tout autre tournure lorsque le natif de Boulogne-sur-Mer a surclassé l’Américain Taylor Fritz, alors N°4 mondial. Sa première victoire en carrière contre un Top 10 du classement ATP. Mais cela ne lui suffisait pas. Arrivé en quart de finale contre Holger Rune (9e), Térence Atmane a doublé la mise avec une nouvelle prestation de haute volée. En 48 heures, le 136e joueur mondial venait de balayer de coups droits surpuissants deux Top 10.

De quoi le propulser en demi-finale et de se frotter à ce qu’il se fait de mieux sur le circuit masculin actuellement, le N°1 Jannik Sinner, récemment vainqueur de Wimbledon. Une autre dimension pour le Français. Et même contre l’Italien, il n’a pas démérité. Malgré une défaite en deux sets, le Français a mis quelques doutes dans la tête de son adversaire lors de la première manche, perdue au tie-break.

«Il a un immense potentiel»

Une performance saluée par Jannik Sinner lui-même. «C'était un challenge difficile, a commenté l'Italien au micro des organisateurs. À chaque fois qu'on joue contre un nouveau joueur c'est difficile. Il avait battu des joueurs incroyables, j'étais très prudent. Il servait très bien dans le premier set, il a un immense potentiel, on l'a vu, je lui souhaite le meilleur. Je suis heureux d'être de nouveau en finale.»

À la fin de la rencontre, les deux joueurs se sont chaleureusement félicités et ont échangé quelques mots. La carte Pokémon Pikachu de la grande collection d'Atmane, l’une des plus grandes de France, ainsi que ses récentes prestations, auront touché le N°1 mondial, qui a longuement applaudi le Français lors de sa sortie du court. Un respect mutuel entre les deux joueurs.

Remember the name 🙌



Terence Atmane gets a proper sendoff from @janniksin and the #CincyTennis fans. pic.twitter.com/e64X7hI5Pq — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2025

Cette folle semaine aura été tout simplement brillante pour Térence Atmane. Habitué du circuit secondaire, il va désormais intégrer le Top 100 et se hisser à la 69e place du classement ATP. «Je pense avoir franchi un cap mentalement, une nouvelle dimension dans mon tennis que je n'arrivais pas encore à exploiter avant cela», a expliqué Térence Atmane. En l’espace d’une semaine, le Français de 23 ans aura mis le public de Cincinnati dans son cœur et une carte Pokémon dans le sac de Jannik Sinner.