Tennis : pourquoi la Française Loïs Boisson a-t-elle changé d’entraîneur avant l’US Open ?

À quelques heures du début de l'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem à New York, la Française Loïs Boisson a annoncé, ce samedi soir, qu'elle se séparait de son entraîneur Florian Reynet.

C'est la fin d'une collaboration fructueuse. Présente en conférence de presse d'avant US Open, la numéro 1 française Loïs Boisson a annoncé la séparation avec son entraîneur Florian Reynet, qui était notamment présent à ses côtés lors de son parcours d'exception à Roland-Garros.

«Je viens d'arrêter avec mon entraîneur. Ça faisait un moment qu'on avait un peu du mal à se comprendre. Sur certains tournois, on avait besoin de se laisser du temps, chacun de son côté. Ça fait déjà depuis le début de l'année que c'est un peu compliqué», a-t-elle déclaré en conférence de presse à New York, comme l'ont rapporté nos confrères de L'Équipe.

Pauline Parmentier coach par intérim

Comme à Hambourg, c'est l'ancienne joueuse professionnelle Pauline Parmentier, coach de l'équipe de France de Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), qui sera présente à ses côtés aux États-Unis. «Pauline Parmentier va revenir m'aider sur ce tournoi ici», a déclaré la 46e joueuse mondiale.

Après son tournoi, qui débutera contre la Suissesse Viktorija Golubic (77e), la Française souhaiterait trouver un ou deux entraîneurs afin de développer une nouvelle organisation et continuer sa progression.