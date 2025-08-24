Tennis : voici les 10 joueurs et joueuses les mieux payés au monde

À quelques heures du début de l'US Open, le magazine Forbes dévoile son classement des joueurs et joueuses de tennis les mieux rémunérés du circuit, sur et en dehors du court.

Une quasi-mixité. Comme chaque année, le magazine américain Forbes dévoile le classement des joueurs et joueuses de tennis les mieux rémunérés. Sans surprise, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent autant le classement que le court. Pourtant, quatre femmes tirent leur épingle du jeu et sont présentes dans le Top 10 du classement, assurant un début d'équité entre les hommes et les femmes.

Si certains joueurs peinent à vivre du tennis, les plus grands engrangent plusieurs dizaines de millions d'euros chaque saison grâce aux dotations, mais aussi aux nombreux partenariats, sponsorisations, apparitions et autres collaborations commerciales.

Au cours des douze derniers mois, les 10 joueurs de tennis les mieux rémunérés au monde ont empoché environ 285 millions de dollars, soit une hausse de 16 % par rapport aux 246 millions de l’année précédente.

Les revenus sont calculés sur les 12 derniers mois, avant impôts et frais d'agent.

Carlos Alcaraz - 48,3 millions de dollars

N°2 mondial, Carlos Alcaraz fait sensation autant sur le court qu'en dehors. L'Espagnol de 22 ans aurait gagné 48,3 millions de dollars, dont 13,3 grâce au cash prize et 35 millions avec ses partenariats.

Victorieux de cinq Grands Chelems dans sa carrière, il a remporté Wimbledon en 2024 et Roland Garros en 2025, ajoutant trois Masters 1000 dont récemment celui de Cincinnati gagné grâce à l'abandon de Jannik Sinner. Sa présence sur certains tournois ou exhibitions peut lui rapporter quelques millions de dollars supplémentaires.

Du côté extra-sportif, Carlos Alcaraz est le plus gros vendeur. Grâce à de nombreux partenariats avec notamment BMW, Louis Vuitton ou encore Rolex, l'Espagnol connaît des collaborations fortes lui permettant une présence importante en dehors du court. Par ailleurs, il est au centre d'un documentaire Netflix basé autour de lui.

Jannik Sinner - 47,3 millions de dollars

L'Italien de 24 ans possède aussi d'immenses revenus : 47,3 millions de dollars, grâce à 20,3 millions de gains sur le terrain et 27 millions en collaboration commerciale. Cette année, il connait une augmentation de revenu croissante alors qu'il touchait 26,6 millions de dollars en 2024.

Le N°1 mondial a remporté 3 des 4 derniers Grands Chelems, ainsi qu'un Masters 1000 et le Masters de fin de saison. En octobre dernier, il s'était imposé lors d'un tournoi d'exhibition en Arabie Saoudite, encaissant ainsi un chèque d'un montant de 6 millions de dollars.

En dehors du court, Jannik Sinner, grâce à son palmarès, est engagé dans plus d'une douzaine de partenariats de sponsoring avec notamment Gucci, le café Lavazza ou encore les pâtes Del Cecco.

Coco Gauff - 37,2 millions de dollars

L'Américaine est la première femme à figurer dans ce classement. Elle est aussi la sportive la mieux rémunérée dans tous sports confondus, grâce à ses 37,2 millions de dollars de revenus. Elle gagne 12,2 millions de dollars sur le court et 25 millions en dehors.

Victorieuse à Roland-Garros, elle a remporté le Masters à Riyad ainsi que le WTA 1000 de Pékin. Mais Coco Gauff joue sur plusieurs tableaux puisqu'elle a aussi décroché le WTA 1000 de Montréal en double.

La joueuse de 21 ans est très impliquée dans sa vie extra-sportive aussi. Forte de nombreux partenariats, avec notamment New Balance, Bose ou Carol's Daughter, elle investit dans Unrivaled, la ligue de basket-ball en 3x3 américaine. Puis, au début de l'année, elle a annoncé quitter son agence de partenariat pour créer sa propre société afin de garder davantage la main mise sur sa carrière.

Novak Djokovic - 29,6 millions de dollars

Le vétéran serbe maintient sa position dans le top 10 depuis son arrivée dans le court des grands. Toujours battu par son grand rival espagnol, Rafael Nadal, Novak Djokovic avait glané la tête de ce classement en 2023 avant d'être à nouveau battu par un Espagnol. Grâce à des revenus sportifs d'une valeur de 4,6 millions de dollars, la majorité de son salaire provient de ses partenariats à hauteur de 25 millions de dollars.

Malgré une saison plus faible liée à de nombreuses blessures, Novak Djokovic a tout de même su arriver en demi-finale des trois derniers Grands Chelems. Il a remporté la médaille d'or des Jeux Olympiques de Paris en 2024 face à Carlos Alcaraz. De plus, il s'est hissé en finale du Masters 1000 de Miami en début d'année.

Ses partenariats aux contrats faramineux suivent le Serbe depuis le début de sa carrière. Sa collaboration avec Lacoste est estimée à 9,7 millions de dollars par an. S'ajoute à cela de nombreux partenariats avec les marques Heat, Asics ou encore Hublot. Cette année encore, il étoffe la liste de ses sponsors en signant avec Qatar Airways, Joe & The Juice et Aman Resorts.

Aryna Sabalenka - 27,6 millions de dollars

La N°1 mondiale gagne quasiment la même chose du côté sportif qu'extra-sportif. En effet, elle empoche 12,4 millions de dollars sur le terrain et 15 millions de dollars grâce à ses sponsors.

Depuis l'US Open l'année dernière, la Biélorusse a remporté quatre WTA 1000 et a participé à deux finales de Grand Chelem à l'Open d'Australie et à Roland Garros.

Côté extra-sportif, de nombreux médias affirment que les partenariats de la N°1 mondiale ne sont pas à la hauteur de son envergure. Elle est tout de même en contrat avec Nike, Wilson ou encore Audemars Piguet. Aryna Sabalenka est aussi ambassadrice de la marque Oakberry, fondée par son conjoint.

Qin Wen Zheng - 26,1 millions de dollars

L'étoile montante chinoise, pourtant dans le Top 15 depuis seulement 2023, Qin Wen Zheng, a déjà engrangé 5,1 millions de dollars en un an. S'ajoute à cela une intelligence de partenariat lui permettant d'augmenter ses revenus de 21 millions de dollars pour une somme totale de 26,1 millions de dollars.

Après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, la Chinoise a décroché le WTA 500 de Tokyo, en octobre dernier. Elle a tout de même participé à la finale du Masters de Riyad et à celle du WTA 1000 de Wuhan.

Côté partenariat, la N°7 mondiale est riche de collaboration : Dior, Beats, Audi. Elle est aussi l'un des visages du tennis féminin aux côtés de Coco Gauff, Aryna Sabalenka ou encore Naomi Osaka dans la campagne publicitaire de la WTA.

Iga Swiatek - 24 millions de dollars

L'ancienne N°1 mondiale réside aussi dans ce Top 10. Récoltant 9 millions de dollars sur le court et 15 millions en dehors, elle a gagné plus de 24 millions de dollars depuis un an.

Vainqueure de six Grands Chelems, la Polonaise de 24 ans a remporté Wimbledon en juin dernier avant de décrocher, plus récemment, le WTA 1000 de Cincinnati. Une année plus creuse par rapport à son début de saison 2024 où elle avait dominé le circuit avec Roland Garros et quatre WTA 1000.

Égérie Lancôme, Iga Swiatek possède des sponsors importants comme Rolex, Visa, Lego ou encore Porsche. Côté équipementier, elle collabore avec On et Technifibre.

Taylor Fritz - 15,6 millions de dollars

Le N°4 mondial remporte 8,6 millions de dollars grâce à ses résultats sur le terrain. S'ajoutent près de 7 millions de dollars de collaboration commerciale pour l'Américain.

Taylor Fritz a remporté trois ATP 250 depuis l'année dernière. Il a aussi atteint la finale de l'US Open ainsi que celle du Masters de Turin. Côté partenariat, l'Américain de 27 ans collabore avec Boss, Motorola et Chipotle.

Frances Tiafoe - 15,2 millions de dollars

L'Américain de 27 ans, lui aussi, a décroché 3,2 millions de cash prize sur la dernière année, alors que le montant de ses partenariats s'élève à 12 millions de dollars.

Cette saison, il a décroché deux tickets en finale, lors du Masters 1000 de Cincinnati 2024 et à l'ATP 250 de Houston. Côté partenariat, l'Américain ne fait pas comme tout le monde au niveau des équipementiers. Loin de Nike ou d'Adidas, Frances Tiafoe collabore avec la marque Lululemon depuis janvier. Il est aussi sponsorisé par Evian et UKG.

Daniil Medvedev - 14,3 millions d'euros

Daniil Medvedev, N°13 mondial, a récolté 4,3 millions de dollars depuis un an et plus de 10 millions de dollars de collaboration commerciale.

Le Russe de 29 ans n'a pas décroché de victoire depuis le Masters 1000 de Rome en 2023. Cependant, il s'est hissé en finale de l'ATP 500 de Halle en juin dernier. Le N°13 mondial collabore avec Bovet et Lacoste. Il est aussi ambassadeur du jeu vidéo Rainbow Six Siege X.