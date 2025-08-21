US Open 2025 : Monfils, Boisson, Humbert... voici les Français engagés au premier tour du tournoi du Grand Chelem

Le dernier Grand Chelem de la saison débute à New York ce dimanche. À 38 ans, Gaël Monfils espère encore surprendre à Flushing Meadows, tandis que Loïs Boisson découvre le tournoi dans un tableau plein d’incertitudes.

Le dernier Grand Chelem de la saison s’ouvre ce dimanche à New York avec 16 Français engagés. Le tirage au sort, effectué ce jeudi, leur a réservé un sort contrasté, variant entre têtes d'affiche et adversaires abordables.

Chez les hommes, Ugo Humbert, tête de série n°22, entrera en lice contre l’Australien Adam Walton. À 38 ans, Gaël Monfils affrontera le Russe Roman Safiullin, tandis que Corentin Moutet devra se défaire de l’Australien Jordan Thompson. D’autres tricolores n’ont pas été épargnés : Benjamin Bonzi croisera le fer avec Daniil Medvedev tête de série n°13 et ancien lauréat, Alexandre Müller sera opposé à Stefanos Tsitsipas (n°26) et Giovanni Mpetshi-Perricard défiera l’Italien Lorenzo Musetti (n°10).

Les autres affiches verront Adrien Mannarino face au Néerlandais Tallon Griekspoor (n°29), Arthur Rinderknech contre l’Espagnol Roberto Carballes Baena, Quentin Halys opposé au Belge David Goffin, et Valentin Royer au Chinois Yunchaokete Bu. Hugo Gaston, lui, attend encore de connaître son adversaire qui sera issu des qualifications.

Les francaises en lice

Côté dames, Caroline Garcia débutera le dernier Grand Chelem de sa carrière face à la Russe Kamilla Rakhimova. Loïs Boisson, qui dispute son tout premier US Open, défiera la Suissesse Viktorija Golubic.

Diane Parry aura fort à faire face à Petra Kvitova, tandis qu’Elsa Jacquemot affrontera la Tchèque Marie Bouzkova. Enfin, Léolia Jeanjean sera opposée à une joueuse issue des qualifications.