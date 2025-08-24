Tour d’Espagne 2025 : Jonas Vingegaard victime d’une chute avant de remporter la 2e étape et d’endosser le maillot rouge de leader (vidéo)

Lancé sur la Grande Boucle espagnole, le grand favori Jonas Vingegaard a chuté à 25km de l'arrivée de la deuxième étape. Mais le Danois s'est tout de même paré de rouge, ce dimanche soir, après avoir remporté le sprint final.

Une chute cache une victoire. Jonas Vingegaard s’est élancé sur la Vuelta comme principal favori, profitant de l’absence de son éternel rival, Tadej Pogacar. L’étape reliant Alba à Limone Piemonte n’a pas été de tout repos pour le Danois qui, après avoir chuté, a tout de même réussi l'exploit de remporter le sprint final. Marqué par un contexte pesant, le décès d'un cycliste de 17 ans, le peloton a dû affronter une étape de plaine se concluant par un col de deuxième catégorie, sous une pluie battante dans le Piémont italien.

Le leader de la formation Visma-Lease a Bike n’a pas été épargné. À la sortie d’un rond-point, il a glissé dans un virage, tout comme huit autres coureurs. Le Danois, accompagné de quatre de ses coéquipiers, a pu repartir rapidement. Petite frayeur en revanche pour le Français Axel Zingle, resté au sol plus longtemps en se tenant le genou droit et l’épaule gauche.

OH LA CHUTE !



Vingegaard et de nombreux coureurs se retrouvent au sol à l'approche du final de cette étape !#LaVuelta#LesRppic.twitter.com/QOmC5bO2nc — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 24, 2025

Troisième victoire d’étape sur la Vuelta

Dès le début de l’étape, une échappée de quatre coureurs s’est formée, composée de Rubén Fernandez (Cofidis), Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) et Liam Slock (Lotto-Dstny). Leur avance n’a jamais dépassé 2'15".

Au pied de la montée finale, à 10 km de l’arrivée, l’échappée a été reprise par le peloton. Le maillot rouge, Jasper Philipsen, a logiquement été distancé par le rythme imposé. À moins de 5 km de la ligne, le tempo était partagé entre les formations Visma et INEOS.

Après quelques tentatives d’attaque dans le dernier kilomètre, notamment de Pellizzari et Soler, le sprint a été lancé très tardivement, dans les 50 derniers mètres. La victoire d’étape s’est jouée entre Jonas Vingegaard et Giulio Ciccone, battu de justesse. Le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) complète le podium.

Jonas Vingegaard takes the first uphill finish... and LA ROJA!



¡Jonas Vingegaard se lleva la primera el primer final en alto... Y LA ROJA! @CarrefourESpic.twitter.com/o7SSpCCXga — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

Jonas Vingegaard remporte ainsi sa troisième victoire d’étape sur la Vuelta et s’empare du maillot rouge dès cette deuxième journée, empochant aussi la veste à pois. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) conserve son maillot blanc, tandis que Jasper Philippsen quitte le rouge pour vêtir du vert.

Malgré plusieurs chutes liées à la pluie, dont celle de Jonas Vingegaard, seul le Français Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ) a été contraint à l’abandon, touché après une lourde chute survenue en début d’étape.