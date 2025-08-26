Tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026 sera effectué, ce jeudi (18h), lors d’une cérémonie organisée à Monaco, qui permettra de connaître les adversaires du PSG, de Monaco et de l’OM.

Tous les yeux seront rivés vers Monaco. Toujours très attendu, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions sera effectué, ce jeudi, lors d’une cérémonie organisée dans la principauté. Les 36 équipes qualifiées pour la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, dont le PSG, tenant du titre, Monaco et l’OM, connaîtront leurs huit adversaires.

Pour ce tirage au sort, l’ensemble des formations sera réparti en quatre chapeaux de neuf clubs, qui sont déterminés en fonction du coefficient UEFA. Et chacune des équipes affrontera deux clubs de chaque chapeau et disputera quatre rencontres à domicile et quatre matchs à l’extérieur. Mais il ne sera pas possible de jouer contre une équipe du même championnat, ni d’affronter plus de deux adversaires d’un même championnat.

En revanche, il faudra patienter un peu avant de connaître les dates des rencontres de cette phase de ligue. Le calendrier, avec les dates et les heures des matchs, sera dévoilé par l’UEFA «au plus tard le samedi 30 août».

Le programme TV

Tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions

Jeudi 28 août

A suivre en direct à partir de 18h sur Canal+