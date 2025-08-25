Football : un joueur amateur sauve la vie d’un adversaire victime d’un malaise cardiaque en plein match

Lors d’un match amical disputé, samedi, dans la Sarthe, un joueur amateur a sauvé la vie d’un adversaire victime d’un malaise cardiaque.

Un geste héroïque. Un footballeur amateur a sauvé la vie d’un adversaire, samedi en fin d’après-midi, lors d’un match amical disputé dans la Sarthe entre Oisseau-le-Petit et l’US Requeil. Un quart d’heure après le début de la seconde période, un des joueurs de l’équipe visiteuse, âgé de 40 ans, s’est effondré sur le terrain, victime d’un malaise cardiaque. Le gardien Oisseau-le-Petit, pompier volontaire depuis près de dix ans, s’est alors précipité pour lui venir en aide et lui prodiguer un massage cardiaque.

«Sans le massage cardiaque, il ne serait plus de ce monde»

«Notre coach a crié qu’un joueur était à terre. J’ai vu que le ballon était loin de lui, je me suis dit qu’il faisait un malaise», a confié Samuel Fossey (30 ans) au Maine Libre. Et la situation était critique. «Il n’y avait pas de respiration, pas de pouls, le visage devenait bleu», a ajouté le portier, qui a été épaulé par un voisin, sauveteur en montagne, en attendant l’arrivée des secours.

Un défibrillateur amené au stade a également permis de ramener le pouls de la victime avant qu’il ne soit pris en charge par le Samu et transporté au centre hospitalier du Mans. «Il a fait dix minutes d’arrêt cardiaque. Le cardiologue nous a dit que sans le massage cardiaque, il ne serait plus de ce monde», a confié son ex-compagne.

«C’est un miraculé», a déclaré, de son côté, le président de l’US Requeil Nicolas Mauger, qui a remercié l’équipe d’Oisseau-le-Petit. «C’est grâce aux joueurs qui ont participé aux premiers secours. Merci au club et au maire d’Oisseau», a-t-il ajouté. Preuve de l’importance de connaître les gestes de premiers secours.