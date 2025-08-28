Belgique-France, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Invaincue pendant sa préparation avec cinq victoires en autant de rencontres, la France est opposée, ce jeudi (17h), à la Belgique pour son entrée en lice à l’Eurobasket 2025.

C’est un nouveau départ pour les Bleus. Un an après sa médaille d’argent décrochée aux JO 2024 à Paris, l’équipe de France de basket part à l’assaut de l’Eurobasket 2025, ce jeudi, avec un premier match contre la Belgique. Et les Bleus se présenteront avec un groupe remanié et notamment privé de Nando de Colo et Nicolas Batum, qui ont mis un terme à leur carrière internationale, Victor Wembanyama, Evan Fournier, Rudy Gobert, Vincent Poirier ou encore Matthew Strazel.

Dans leur quête d’un titre continental, les hommes de Frédéric Fauthoux pourront compter sur Guerschon Yabusele, nommé capitaine, Bilal Coulibaly, Elie Okobo, Iaïa Cordinier, Théo Maledon ainsi que Nadir Hifi, rappelé pour pallier l’absence de Matthew Strazel. Ils pourront également s’appuyer sur leur préparation maîtrisée avec cinq succès en autant de rencontres dont le dernier contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo (92-77).

Et cette équipe de Belgique est à la portée des Tricolores, qui restent sur sept victoires consécutives face à leurs voisins. A eux d’enchaîner un 8e succès pour parfaitement se lancer dans la compétition avant un premier choc, samedi, face à la Slovénie de Luka Doncic.

Le programme TV

Belgique-France

Eurobasket 2025

Jeudi 28 août

A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur beIN SPORTS 1 et TMC