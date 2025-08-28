Toute l’actu en direct 24h/24
Tour de l’Avenir 2025 : le classement général après la 5e étape

Le Français Maxime Decomble a conservé la tête du Tour de l'Avenir. Le Français Maxime Decomble a conservé la tête du Tour de l'Avenir. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l’issue de la 5e étape du Tour de l’Avenir, remportée par le Belge Jarno Widar, le Français Maxime Decomble a conservé la tête du classement général devant son compatriote Paul Seixas.

Le classement général

1. Maxime Decomble (France) en 16h57’38’’

2. Paul Seixas (France) à 51’’

3. Lorenzo Finn (Italie) à 54’’

4. Jorgen Nordhagen (Norvège) à 59’’

5. Jarno Widar (Belgique) à 1’03’’

6. Mateo Ramirez (Équateur) à 1’06’’

7. Simon Dalby (Danemark) à 1’16’’

8. Peter Oxenberg (Danemark) à 1’29’’

9. Arno Wallenborn (Luxembourg) à 1’29’’

10. Jakob Omrzel (Slovénie) à 1’35’’

11. Jan Huber (Suisse) à 1’41’’

12. Elliot Rowe (Grande-Bretagne) à 1’47’’

13. Pablo Torres (Espagne) à 1’59’’

14. Max Bock (Allemagne) à 1’59’’

15. Callum Thornley (Grande-Bretagne) à 2’

16. Filip Gruszczynski (Pologne) à 2’12’’

17. Tim Rex (Belgique) à 2’15’’

18. Lucas Lopes (Portugal) à 2’24’’

19. Luke Tuckwell (Australia) à 2’27’’

20. Liam O'Brien (Irlande) à 2’42’’

