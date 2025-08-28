Tour de l’Avenir 2025 : le classement général après la 5e étape

A l’issue de la 5e étape du Tour de l’Avenir, remportée par le Belge Jarno Widar, le Français Maxime Decomble a conservé la tête du classement général devant son compatriote Paul Seixas.
Le classement général
1. Maxime Decomble (France) en 16h57’38’’
2. Paul Seixas (France) à 51’’
3. Lorenzo Finn (Italie) à 54’’
4. Jorgen Nordhagen (Norvège) à 59’’
5. Jarno Widar (Belgique) à 1’03’’
6. Mateo Ramirez (Équateur) à 1’06’’
7. Simon Dalby (Danemark) à 1’16’’
8. Peter Oxenberg (Danemark) à 1’29’’
9. Arno Wallenborn (Luxembourg) à 1’29’’
10. Jakob Omrzel (Slovénie) à 1’35’’
11. Jan Huber (Suisse) à 1’41’’
12. Elliot Rowe (Grande-Bretagne) à 1’47’’
13. Pablo Torres (Espagne) à 1’59’’
14. Max Bock (Allemagne) à 1’59’’
15. Callum Thornley (Grande-Bretagne) à 2’
16. Filip Gruszczynski (Pologne) à 2’12’’
17. Tim Rex (Belgique) à 2’15’’
18. Lucas Lopes (Portugal) à 2’24’’
19. Luke Tuckwell (Australia) à 2’27’’
20. Liam O'Brien (Irlande) à 2’42’’