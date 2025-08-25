Tour d’Espagne 2025 : combien le Français David Gaudu va-t-il toucher après sa magnifique victoire lors de la 3e étape ?

Le Français David Gaudu a remporté, ce lundi, la 3e étape du Tour d’Espagne en devançant sur la ligne d’arrivée Mads Pedersen et le leader Jonas Vingegaard.

Un magnifique tour de force. David Gaudu (28 ans) a créé la surprise, ce lundi, en remportant la 3e étape du Tour d’Espagne entre San Maurizio Canavese et Ceres en Italie. Le Français a fait la différence dans la dernière bosse (2,5 km à 3,2 %) et l’ultime virage, situé à 50m de l’arrivée, pour s’imposer au sprint devant Mads Pedersen, annoncé comme le favori, et Jonas Vingegaard. Et il s’en est même fallu de peu pour que le grimpeur de la Groupama-FDJ s’empare du maillot rouge de leader, toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard.

Immense David Gaudu 🇫🇷 qui remporte la 3e étape ! 🤩



Mais cela n’a pas gâché son immense bonheur. «Je n’ai pas gagné en World Tour depuis... Je crois que c’était sur le Critérium du Dauphiné (3e étape en 2022), où j’avais battu Wout Van Aert. Là, j’ai ajouté Mads (Pedersen) sur un sprint. C'est anecdotique mais il y a vraiment beaucoup d’émotion», a confié, au micro d’Eurosport, David Gaudu, qui va toucher la somme de 11.000 euros grâce à ce succès, lui qui avait déjà empoché 2.700 euros à la faveur de sa 3e place lors de la 2e étape.

Et cette victoire, la 13e de sa carrière et la 3e sur la Vuelta, a comme un goût de revanche pour le Breton, qui a connu une première partie de saison très compliquée, malgré un succès sur le Tour d’Oman, avec une 66e place sur le Tour d’Italie ou encore son forfait pour le Tour de France. «Depuis le début de la saison, j’ai eu plein de galères. Des chutes, des ennuis parfois de ma faute, parfois pas, mais l’équipe a toujours su me relancer, me remettre sur les rails. C’est une juste récompense que de leur amener cette victoire. J’ai des sensations, et je connais le niveau auquel je peux évoluer, mais je n’arrivais pas à le montrer. J’ai réussi hier, aujourd’hui (lundi)», a ajouté David Gaudu très enjoué même s’il a manqué d’endosser le maillot rouge d'un rien.

«Si on nous avait dit qu'en trois jours on aurait une victoire d'étape et une deuxième place, même sans le maillot rouge, on aurait signé !», a-t-il lâché. Mais ce sera peut-être pour ce mardi lors de la 4e étape de ce Tour d’Espagne qui fera escale en France avec une arrivée à Voiron dans l’Isère.