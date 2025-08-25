Tour d’Espagne 2025 : l’équipe de Jonas Vingegaard victime d’un cambriolage avec une vingtaine de vélos volés et un préjudice de plus de 250.000 euros

Jonas Vingegaard et son équipe Visma Lease a Bike ont été victimes d’un cambriolage à l’issue de la 2e étape du Tour d’Espagne avec une vingtaine de vélos dérobés.

Dur réveil pour l’équipe Visma Lease a Bike. Quelques heures après la victoire de son leader Jonas Vingegaard lors de la 2e étape du Tour d’Espagne, disputée en Italie, la formation néerlandaise a été victime d’un cambriolage. Une vingtaine de vélos ont été dérobés à l’intérieur du camion des mécaniciens pour un préjudice qui s’élèverait à près de 250.000 euros selon le média italien Tuttobiciweb.

Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

«Cette nuit, le camion de nos mécaniciens a été cambriolé et plusieurs vélos ont été volés. Nos mécaniciens travaillent d’arrache-pied pour que l’équipe soit parfaitement préparée pour la troisième étape», a indiqué l’équipe Visma Lease a Bike sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte par la police italienne pour tenter de retrouver les vélos volés.

Malgré cette mésaventure, Jonas Vingegaard, en tête du classement général devant Giulio Ciccone, et ses coéquipiers devraient être au départ de la 3e étape de la Vuelta, longue de 135 kilomètres dans les Alpes italiennes. Sans le Français Axel Zingle, contraint à l’abandon après s’être déboîté l’épaule gauche à deux reprises lors de la 2e étape.