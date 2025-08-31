Formule 1 : quand Isack Hadjar brise son trophée après son podium aux Pays-Bas (vidéo)

Après son premier podium en Formule 1, dimanche aux Pays-Bas, le Français Isack Hadjar a brisé son trophée au moment des célébrations avec son équipe.

Il a un peu trop laissé exploser sa joie. Plus jeune pilote français à monter sur un podium de Formule 1, Isack Hadjar, troisième du Grand Prix des Pays-Bas dimanche, a cassé son trophée quelques minutes après la course.

Après la fête sur le podium, le Parisien est descendu célébrer avec son staff. Mais le jeune fait tomber accidentellement son trophée qui s’est brisé en deux. Mais cela ne l’a pas empêché de le brandir fièrement.

Parti en quatrième position, le Français de l’écurie Racing Bulls a profité de l’abandon de Lando Norris pour terminer sur le podium derrière Oscar Piastri et Max Verstappen.