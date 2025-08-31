Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Formule 1 : quand Isack Hadjar brise son trophée après son podium aux Pays-Bas (vidéo)

Isack Hadjar a décroché son tout premier podium en Formule 1. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après son premier podium en Formule 1, dimanche aux Pays-Bas, le Français Isack Hadjar a brisé son trophée au moment des célébrations avec son équipe.

Il a un peu trop laissé exploser sa joie. Plus jeune pilote français à monter sur un podium de Formule 1, Isack Hadjar, troisième du Grand Prix des Pays-Bas dimanche, a cassé son trophée quelques minutes après la course.

Après la fête sur le podium, le Parisien est descendu célébrer avec son staff. Mais le jeune fait tomber accidentellement son trophée qui s’est brisé en deux. Mais cela ne l’a pas empêché de le brandir fièrement.

Sur le même sujet Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix des Pays-Bas Lire

Parti en quatrième position, le Français de l’écurie Racing Bulls a profité de l’abandon de Lando Norris pour terminer sur le podium derrière Oscar Piastri et Max Verstappen.

Isack HadjarFormule 1VidéoSport

À suivre aussi

«C’est le pire moment de ma vie» : la terrible désillusion d’Isack Hadjar qui a perdu le titre mondial de Formule 2

Ailleurs sur le web

Dernières actualités