Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue des champions 2025-2026 : le calendrier complet du PSG

Le PSG recevra l'Atalanta Bergame au Parc des Princes pour son premier match. Le PSG recevra l'Atalanta Bergame au Parc des Princes pour son premier match. [Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Tenant du titre, le PSG entamera sa campagne de Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame avant de se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone et du Bayer Leverkusen.

Mercredi 17 septembre

PSG-Atalanta Bergame à 21h

Mercredi 1er octobre

Barcelone-PSG à 21h

Mardi 21 octobre

Bayer Leverkusen-PSG à 21h

Mardi 4 novembre

PSG-Bayern Munich à 21h

Mercredi 26 novembre

PSG-Tottenham à 21h

Mercredi 10 décembre

Athletic Bilbao-PSG à 21h

Mardi 20 janvier

Sporting Portugal-PSG à 21h

Mercredi 28 janvier

PSG-Newcastle à 21h

FootballPSGLigue des ChampionsCalendrier

À suivre aussi

Le PSG, Monaco et l'OM ont hérité d'adversaires redoutables pour la phase de ligue de la Ligue des champions.
Ligue des champions 2025-2026 : voici l’ensemble des adversaires du PSG, de Monaco et l’OM pour la phase de ligue
La prochaine finale de la Ligue des champions se jouera en Hongrie.
Ligue des champions : pourquoi la finale aura-t-elle désormais lieu à 18h ?
Le PSG compte 54 titres à son palmarès.
Football : voici le palmarès complet du PSG

Ailleurs sur le web

Dernières actualités