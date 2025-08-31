Ligue des champions 2025-2026 : le calendrier complet du PSG

Tenant du titre, le PSG entamera sa campagne de Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame avant de se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone et du Bayer Leverkusen.

Mercredi 17 septembre

PSG-Atalanta Bergame à 21h

Mercredi 1er octobre

Barcelone-PSG à 21h

Mardi 21 octobre

Bayer Leverkusen-PSG à 21h

Mardi 4 novembre

PSG-Bayern Munich à 21h

Mercredi 26 novembre

PSG-Tottenham à 21h

Mercredi 10 décembre

Athletic Bilbao-PSG à 21h

Mardi 20 janvier

Sporting Portugal-PSG à 21h

Mercredi 28 janvier

PSG-Newcastle à 21h