Ligue des champions 2025-2026 : le calendrier complet du PSG

Tenant du titre, le PSG entamera sa campagne de Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame avant de se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone et du Bayer Leverkusen.
Mercredi 17 septembre
PSG-Atalanta Bergame à 21h
Les 8️⃣ rencontres de nos Parisiens ! ⚔️
🗓️ @ChampionsLeaguepic.twitter.com/I6DmPOKt2w
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2025
Mercredi 1er octobre
Barcelone-PSG à 21h
Mardi 21 octobre
Bayer Leverkusen-PSG à 21h
Mardi 4 novembre
PSG-Bayern Munich à 21h
Mercredi 26 novembre
PSG-Tottenham à 21h
Mercredi 10 décembre
Athletic Bilbao-PSG à 21h
Mardi 20 janvier
Sporting Portugal-PSG à 21h
Mercredi 28 janvier
PSG-Newcastle à 21h