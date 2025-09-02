Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Eurobasket 2025 : pourquoi Alexandre Sarr est-il forfait pour la fin de la compétition avec l'équipe de France ?

Alexandre Sarr avait disputé son meilleur match contre la Slovénie. [Newspix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Quelques heures avant le match Pologne-France à l’Eurobasket 2025, Alexandre Sarr, intérieur des Bleus, a été annoncé forfait pour le reste de la compétition ce mardi.

Une très mauvaise nouvelle pour les Bleus. Ce mardi, à quelques heures du choc face à la Pologne lors de la 4e journée de poules de l’Eurobasket 2025, l’équipe de France a annoncé le forfait d’Alexandre Sarr pour le reste de la compétition.

«Touché au mollet face à la Slovénie, Alexandre Sarr (20 ans, 7 sélections) doit mettre un terme à son EuroBasket. Le groupe France partage la déception de l’intérieur et lui souhaite un prompt rétablissement», a indiqué la Fédération dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux

Le joueur de 20 ans, qui disputait à Katowice (Pologne) sa première compétition internationale avec l'équipe senior, avait été laissé au repos le lendemain pour la défaite contre Israël. Celui qui évolue en NBA aux Washington Wizards (drafté en deuxième position en 2024), qui avait réalisé son meilleur match en Bleu contre les Slovènes (12 points, 5 rebonds et 2 contres en 22 minutes) sera éloigné des terrains plusieurs semaines.

L'Euro de basket 2025 est organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.
Sur le même sujet Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de la compétition Lire

Ce forfait affaiblit un peu plus les Bleus, dont le secteur intérieur avait déjà été amoindri avant l'Euro avec les forfaits de Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort, et dernièrement Vincent Poirier. L'équipe devra évoluer avec seulement trois intérieurs, dont un seul vrai pivot, Mouhammadou Jaiteh.

EuroBasketBasketSport

À suivre aussi

France-Pologne, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Eurobasket 2025 : la mauvaise opération de l'équipe de France qui s'incline contre Israël (82-69)
EuroBasket : la France surclasse la Belgique (92-64) pour son entrée en lice dans la compétition

Ailleurs sur le web

Dernières actualités