Eurobasket 2025 : pourquoi Alexandre Sarr est-il forfait pour la fin de la compétition avec l'équipe de France ?

Quelques heures avant le match Pologne-France à l’Eurobasket 2025, Alexandre Sarr, intérieur des Bleus, a été annoncé forfait pour le reste de la compétition ce mardi.

Une très mauvaise nouvelle pour les Bleus. Ce mardi, à quelques heures du choc face à la Pologne lors de la 4e journée de poules de l’Eurobasket 2025, l’équipe de France a annoncé le forfait d’Alexandre Sarr pour le reste de la compétition.

«Touché au mollet face à la Slovénie, Alexandre Sarr (20 ans, 7 sélections) doit mettre un terme à son EuroBasket. Le groupe France partage la déception de l’intérieur et lui souhaite un prompt rétablissement», a indiqué la Fédération dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux

Le joueur de 20 ans, qui disputait à Katowice (Pologne) sa première compétition internationale avec l'équipe senior, avait été laissé au repos le lendemain pour la défaite contre Israël. Celui qui évolue en NBA aux Washington Wizards (drafté en deuxième position en 2024), qui avait réalisé son meilleur match en Bleu contre les Slovènes (12 points, 5 rebonds et 2 contres en 22 minutes) sera éloigné des terrains plusieurs semaines.

Ce forfait affaiblit un peu plus les Bleus, dont le secteur intérieur avait déjà été amoindri avant l'Euro avec les forfaits de Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort, et dernièrement Vincent Poirier. L'équipe devra évoluer avec seulement trois intérieurs, dont un seul vrai pivot, Mouhammadou Jaiteh.