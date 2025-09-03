«Nous nous sentons en danger» : l’inquiétude des coureurs après les manifestations pro-palestiniennes sur le Tour d’Espagne

Plusieurs coureurs présents sur le Tour d’Espagne craignent pour leur sécurité après les manifestations de militants pro-palestiniens qui ont perturbé la course. Comme ce mercredi en marge du départ de la 11e étape.

Ils ont peur pour leur sécurité. Plusieurs cyclistes participant au Tour d’Espagne ont exprimé leur inquiétude après les manifestations pro-palestiniennes survenues depuis le départ. Le coureur italien Simone Petilli a même chuté, mardi, lors de la 10e étape lorsque plusieurs manifestants ont traversé la route au moment du passage du peloton lancé à vive allure.

«Je comprends que la situation n’est pas bonne mais hier (mardi, ndlr) j’ai chuté à cause d’une manifestation sur la route. S’il vous plaît, nous sommes juste des coureurs cyclistes qui faisons notre travail et si ça continue comme ça notre sécurité n’est plus garantie. Nous nous sentons en danger. Nous voulons juste courir !», a posté, sur les réseaux sociaux, le grimpeur de l’équipe Intermarché.

Le Belge Lous Vervaeke a lui aussi fait part de ses craintes. «Nous reconnaissons pleinement le droit de chacun de manifester. Mais nous demandons que cela soit fait en toute sécurité. Nous sommes concentrés ici sur notre sport, pas sur la politique. Je vous appelle avec respect à ne pas nous mettre en danger nous, ni vous-mêmes», a déclaré le coureur de la formation Soudal Quick-Step.

Le départ de la 11e étape retardé

Alors que le contre-la-montre de la 5e étape a également été perturbé, avec des militants portant des banderoles et des drapeaux palestiniens qui ont tenté de bloquer les coureurs de la formation Israel-Premier Tech, le syndicat des coureurs CPA a déploré ces incidents.

«L’Association des coureurs professionnels (CPA) tient à exprimer sa profonde inquiétude et sa ferme condamnation des actes qui ont mis en danger les coureurs de la Vuelta. Il est inacceptable que des associations, quelles que soient leur nature ou leurs motivations, se permettent de compromettre la sécurité et l’intégrité physique des coureurs sur la route. La CPA ne tolérera jamais les actions irresponsables et dangereuses d'une minorité qui mettent en danger la vie de ses membres», a indiqué, dans un communiqué, le CPA.

Cela n’a pas empêché le départ de la 11e étape, ce mercredi, à Bilbao d’être perturbé et retardé en raison de la présence de manifestants rassemblés sur le bord de la route, obligeant les coureurs à s’arrêter. S’ils se sont élancés après de longues minutes de flottement, la sécurité demeure dans toutes les têtes. D’autant que d’autres actions du même type, également rencontrées le Tour d’Italie puis le Tour de France, ne sont pas à exclure d’ici à la fin de la 80e édition de la Vuelta.