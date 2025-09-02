Cyclisme : des manifestants pro-palestiniens ont tenté de perturber la 10e étape du Tour d’Espagne

Ce mardi, la 10e étape du Tour d’Espagne a été marquée par une manifestation pro-palestinienne. Plusieurs personnes ont tenté de couper la route pour perturber le peloton.

Le drame était proche. La 10e étape de la Vuelta, remporté ce mardi par Jay Vine (UAE Team Emirates) entre Sendaviva - El Ferial Larra Belagua, a vu plusieurs manifestants pro-palestiniens tenter de perturber la course.

La scène s’est déroulée à 76 kilomètres de l’arrivée lorsque des spectateurs agitant des drapeaux de la Palestine se sont approchés des coureurs au moment de leur passage, certains manifestants cherchant même à traverser la route.

Un nuevo incidente en #LaVuelta25, provocado por otro grupo de activistas pro Palestina. pic.twitter.com/uKqTvtEx7m — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 2, 2025

Heureusement, les forces de l’ordre ont pu retenir les manifestants. Un seul cycliste, l’Italien Simone Petilli serait tombé à cause d'une petite vague du peloton. La course n'a pas été interrompue.

A noter qu’il y a quelques jours, lors de la 5e étape de ce Tour d’Espagne, la formation Israël-Premier Tech avait été ralentie par des manifestants qui brandissaient des drapeaux palestiniens et des banderoles.