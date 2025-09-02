Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : des manifestants pro-palestiniens ont tenté de perturber la 10e étape du Tour d’Espagne

Depuis le début de la Vuelta 2025, plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi, la 10e étape du Tour d’Espagne a été marquée par une manifestation pro-palestinienne. Plusieurs personnes ont tenté de couper la route pour perturber le peloton.

Le drame était proche. La 10e étape de la Vuelta, remporté ce mardi par Jay Vine (UAE Team Emirates) entre Sendaviva - El Ferial Larra Belagua, a vu plusieurs manifestants pro-palestiniens tenter de perturber la course.

La scène s’est déroulée à 76 kilomètres de l’arrivée lorsque des spectateurs agitant des drapeaux de la Palestine se sont approchés des coureurs au moment de leur passage, certains manifestants cherchant même à traverser la route.

Heureusement, les forces de l’ordre ont pu retenir les manifestants. Un seul cycliste, l’Italien Simone Petilli serait tombé à cause d'une petite vague du peloton. La course n'a pas été interrompue.

Sur le même sujet Vuelta : la course junior annulée après la mort d'un cycliste de 17 ans Lire

A noter qu’il y a quelques jours, lors de la 5e étape de ce Tour d’Espagne, la formation Israël-Premier Tech avait été ralentie par des manifestants qui brandissaient des drapeaux palestiniens et des banderoles.

Tour d'EspagneCyclismePalestineIsraëlSport

