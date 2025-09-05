UFC 321 : le face-à-face de Ciryl Gane et Tom Aspinall à l'Accor Arena, plus d'un mois avant leur combat pour la ceinture des poids lourds (vidéo)

Un peu plus d’un mois avant leur combat pour la ceinture des poids lourds, Ciryl Gane et Tom Aspinall se sont défiés du regard une première fois dans l’enceinte de l’Accor Arena ce vendredi, à la veille de l’UFC Paris 4, devant un public tricolore en fusion. Le Français et le Britannique doivent s’affronter le 25 octobre prochain aux Emirats arabes unis.

Le ton est donné. Alors qu’ils s’affronteront le 25 octobre prochain aux Emirats arabes unis pour la ceinture des poids lourds de l’UFC, Ciryl Gane et le Britannique Tom Aspinall se sont défiés une première fois ce vendredi. Devant le public de l’Accor Arena, qui accueille ce samedi l’UFC Paris 4 tant attendu par les fans tricolores, les deux combattants ont annoncé la couleur et fait monter la pression.

Les Français, tous derrière Ciryl Gane

Et le champion en titre a rapidement découvert l’engouement autour du Français. Dans une salle en ébullition, l’Anglais a rencontré quelques difficultés pour s’exprimer lors de la conférence de presse. La raison ? Un public tricolore très engagé derrière son combattant, qui pourrait devenir le premier français à soulever une ceinture UFC.

Les supporters ont même empêché à certains moments Tom Aspinall de répondre, scandant «Ciryl» à plusieurs reprises et huant le Britannique lors de ses interventions. Malgré cela, le champion des poids lourds ne s’est pas démonté, assurant même avoir trouvé une faille pour éteindre son adversaire. «Si je touche n’importe qui, je peux le mettre KO. Et je pense que Ciryl n’échappe pas à la règle. On a vu certaines faiblesses dans son jeu au sol. Mais, je suis sûr qu’il s’est amélioré», a-t-il déclaré en conférence de presse.

Une dernière chance ?

Mais le Français a tenu à rassurer son public sur ses lacunes. «Celui qui pense que je n'ai jamais travaillé mon sol, étant venu de la boxe thaï, il se trompe. Même si parfois, on a eu des combats qui ne se sont pas passés comme on le voulait, on bosse énormément le sol. A moi de le montrer tout simplement», a-t-il promis à son public.

Battu par Francis Ngannou en 2022 puis par Jon Jones l'année suivante, ce combat représente une troisième chance pour Ciryl Gane de soulever la ceinture des poids lourds de l’UFC. Et pour ça, il a assuré n’avoir rien laissé au hasard. «Ce camp-là pour moi sera le meilleur de toute ma carrière sans aucune hésitation. On a vraiment bossé pour pousser les curseurs au maximum et j'espère que ça va payer», a-t-il affirmé.

🗣️ "Ça sera le meilleur camp de toute ma carrière !"



🇫🇷👊 Ciryl Gane s'est montré très concentré à quelques semaines de son combat pour la ceinture face à Tom Aspinall !



⏳ RDV le 25 octobre ! pic.twitter.com/nVD5LjgwXr — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 5, 2025

Lors de son dernier combat, le Français de 35 ans s’est imposé sur décision arbitrale contre le Russe Alexander Volkov en décembre dernier, et cela, malgré une fracture à trois orteils dès le début du combat. Mais alors, est-il prêt physiquement pour ce duel au sommet face à l’Anglais ? «On a fait les choses d'une manière sérieuse et on a repris les entraînements en mars. Vous aurez remarqué que depuis mars, on ne m'a vu ni à la Ligue des champions, ni à la F1 ou je ne sais où. On est restés très concentrés sur les entraînements», a-t-il insisté.

Un respect mutuel

Malgré cette tension mise par le public français, les deux hommes ont exprimé un respect mutuel l’un envers l’autre. «Tom est quelqu'un de très complet, on l'a vu dans ses combats. Mais il n'a jamais combattu une personne comme moi, avec mes aptitudes. C'est ce qui va donner un combat intéressant», a estimé Ciryl Gane. Et lors de leur face-à-face en fin de conférence de presse, aucune animosité ne s'est fait ressentir entre les deux combattants.

S’il veut enfin soulever la ceinture UFC qui lui échappe depuis plusieurs années maintenant, «Bon Gamin» devra mettre fin à la série de Tom Aspinall qui reste sur trois succès de rang dont le dernier en date contre l'Américain Curtis Blaydes en juillet dernier.