UFC Paris 4 : combats, lieu, TV... Tout savoir sur l’événement MMA

L'UFC Paris 4 a lieu ce samedi 6 septembre avec notamment Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis. Voici tout ce qu'il faut savoir de grand événement MMA.

Où se déroule l'UFC Paris 4 ?

Alors qu'un déplacement à Paris La Défense Arena était un temps évoqué, l'UFC Paris 4 aura une nouvelle fois lieu à l'Accor Arena de Bercy ce samedi.

La carte des combats

Carte principale :

Poids moyens : Nassourdine Imavov - Caio Borralho

Poids légers : Benoît Saint-Denis - Mauricio Ruffy

Poids légers : Bolaji Oki - Mason Jones

Poids mi-lourds : Modestas Bukauskas - Paul Craig

Poids plumes : Losene Keita - Patricio Pitbull



Carte préliminaire :

Poids plumes : William Gomis - Robert Ruchala

Poids mi-lourds : Oumar Sy - Brendson Ribeiro

Poids lourds : Marcin Tyruba - Ante Delija

Poids mi-moyens : Axel Sola - Rhys Mckee

Poids mi-moyens : Sam Patterson - Trey Waters

Poids moyens : Brad Tavares - Robert Bryczek

Poids mi-moyens : Rinat Fakhretdinov - Andreas Gustafsson

Poids pailles (F) : Shauna Bannon - Sam Hughes

A quelle heure commence l’UFC Paris 4 ?

La carte préliminaire de l’UFC Paris 4 est prévue à 18h. La carte principale devrait débuter à partir de 21h.

Sur quelle chaîne suivre ?

La carte préliminaire de l’UFC Paris 4 sera diffusée sur la chaîne Twitch de RMC Sport et la carte principale sera à suivre sur RMC Sport 1. Les trois derniers combats seront sur RMC Découverte.