Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

UFC Paris 4 : combats, lieu, TV... Tout savoir sur l’événement MMA

Benoît Saint-Denis affronte Mauricio Ruffy en co-main event de l'UFC Paris 4. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'UFC Paris 4 a lieu ce samedi 6 septembre avec notamment Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis. Voici tout ce qu'il faut savoir de grand événement MMA.

Où se déroule l'UFC Paris 4 ?

Alors qu'un déplacement à Paris La Défense Arena était un temps évoqué, l'UFC Paris 4 aura une nouvelle fois lieu à l'Accor Arena de Bercy ce samedi.

La carte des combats

Carte principale :
Poids moyens : Nassourdine Imavov - Caio Borralho
Poids légers : Benoît Saint-Denis - Mauricio Ruffy
Poids légers : Bolaji Oki - Mason Jones
Poids mi-lourds : Modestas Bukauskas - Paul Craig
Poids plumes : Losene Keita - Patricio Pitbull

Carte préliminaire :
Poids plumes : William Gomis - Robert Ruchala
Poids mi-lourds : Oumar Sy - Brendson Ribeiro
Poids lourds : Marcin Tyruba - Ante Delija
Poids mi-moyens : Axel Sola - Rhys Mckee
Poids mi-moyens : Sam Patterson - Trey Waters
Poids moyens : Brad Tavares - Robert Bryczek
Poids mi-moyens : Rinat Fakhretdinov - Andreas Gustafsson
Poids pailles (F) : Shauna Bannon - Sam Hughes

A quelle heure commence l’UFC Paris 4 ?

La carte préliminaire de l’UFC Paris 4 est prévue à 18h. La carte principale devrait débuter à partir de 21h.

Sur le même sujet UFC Paris 2025 : pourquoi le Français Farès Ziam a-t-il déclaré forfait ? Lire

Sur quelle chaîne suivre ?

La carte préliminaire de l’UFC Paris 4 sera diffusée sur la chaîne Twitch de RMC Sport et la carte principale sera à suivre sur RMC Sport 1. Les trois derniers combats seront sur RMC Découverte.

UFC ParisUFCMMASportSports de combat

À suivre aussi

UFC Paris 2025 : pourquoi le Français Farès Ziam a-t-il déclaré forfait ?
UFC Paris 4 : voici la carte des combats annoncés
UFC Paris – Nassourdine Imavov : «Je suis prêt à affronter n'importe quel combattant dans la cage»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités