UFC Paris 4 : combats, lieu, TV... Tout savoir sur l’événement MMA

L'UFC Paris 4 a lieu ce samedi 6 septembre avec notamment Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis. Voici tout ce qu'il faut savoir de grand événement MMA.
Où se déroule l'UFC Paris 4 ?
Alors qu'un déplacement à Paris La Défense Arena était un temps évoqué, l'UFC Paris 4 aura une nouvelle fois lieu à l'Accor Arena de Bercy ce samedi.
La carte des combats
Carte principale :
Poids moyens : Nassourdine Imavov - Caio Borralho
Poids légers : Benoît Saint-Denis - Mauricio Ruffy
Poids légers : Bolaji Oki - Mason Jones
Poids mi-lourds : Modestas Bukauskas - Paul Craig
Poids plumes : Losene Keita - Patricio Pitbull
Carte préliminaire :
Poids plumes : William Gomis - Robert Ruchala
Poids mi-lourds : Oumar Sy - Brendson Ribeiro
Poids lourds : Marcin Tyruba - Ante Delija
Poids mi-moyens : Axel Sola - Rhys Mckee
Poids mi-moyens : Sam Patterson - Trey Waters
Poids moyens : Brad Tavares - Robert Bryczek
Poids mi-moyens : Rinat Fakhretdinov - Andreas Gustafsson
Poids pailles (F) : Shauna Bannon - Sam Hughes
A quelle heure commence l’UFC Paris 4 ?
La carte préliminaire de l’UFC Paris 4 est prévue à 18h. La carte principale devrait débuter à partir de 21h.
Sur quelle chaîne suivre ?
La carte préliminaire de l’UFC Paris 4 sera diffusée sur la chaîne Twitch de RMC Sport et la carte principale sera à suivre sur RMC Sport 1. Les trois derniers combats seront sur RMC Découverte.