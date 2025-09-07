France-Géorgie, 8e de finale de l’Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France, qui a terminé en tête de son groupe avec quatre victoires et une défaite, affronte la Géorgie, ce dimanche (14h15), en 8e de finale de l’Eurobasket 2025.

C’est un nouveau départ dans la compétition pour les Bleus. Après une phase de poules globalement maîtrisée, terminant à la 1ère place de son groupe avec quatre victoires et une défaite, l’équipe de France affronte la Géorgie, ce dimanche, en 8e de finale de l’Eurobasket 2025.

Un adversaire à la portée des hommes de Frédéric Fauthoux, même s’ils devront rester sur leurs gardes tant cet Euro a réservé quelques surprises avec notamment l’élimination de la Serbie face à la Finlande.

Première confrontation en compétition officielle

«Ce sont des matchs très particuliers, où l’on entre dans une phase où si l’on perd c’est fini (...) On se doit d’aborder la rencontre de la meilleure des façons», a insisté le sélectionneur tricolore. Et ses joueurs ont conscience qu’ils ne peuvent se permettre le moindre écart. «C’est là qu’il va falloir être prêt, les petites erreurs faites avant, il ne faut pas que ça se reproduise», a prévenu Elie Okobo.

Et les Bleus vont croiser des Géorgiens qu’ils n’ont encore jamais affronté en compétition officiel et qu’ils n’ont rencontré qu’à seulement trois reprises en amical (avec trois succès). «Le style de jeu de la Géorgie est encore un basket différent de ce qu'on peut rencontrer. Il n'y a pas beaucoup de rotations (de l’effectif), donc ils ont tendance à ralentir le jeu», a expliqué Frédéric Fauthoux.

Mais cette équipe de France «a les armes», selon Elie Okobo, pour venir à bout de la Géorgie et s’éviter une sortie de route prématurée qui serait vécue comme une terrible désillusion.

Le programme TV

France-Géorgie

8e de finale de l’Eurobasket 2025

Dimanche 7 septembre

A suivre en direct à partir de 14h15 sur TMC et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)