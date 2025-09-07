«Je ne suis pas là pour prendre des risques» : Didier Deschamps répond à la colère du PSG après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué avec l’équipe de France

Didier Deschamps a répondu, ce dimanche, au PSG, qui a exprimé sa colère après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (0-2).

Sa réponse était vivement attendue. Deux jours après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué contre l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps s’est exprimé sur la colère du PSG, remonté contre l’équipe de France et son staff médical.

En marge de ce premier rassemblement de la saison, le club de la capitale avait en effet alerté la Fédération française de football sur l’état de santé d’Ousmane Dembélé mais aussi Lucas Hernandez en transmettant des «éléments médicaux concrets».

«Je comprends la colère du PSG»

«On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je comprends la colère du PSG. A leur place, j’aurais le même ressenti. Je ne suis pas là pour prendre des risques. A partir du moment où le joueur est sur le terrain, le risque zéro n’existe pas», a rétorqué le sélectionneur tricolore au micro de Téléfoot.

Juste avant cette prise de parole, le PSG avait appelé «urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif, pour faire de la santé des joueurs et de leur accompagnement médical une priorité absolue». Le champion de France et d’Europe a également déploré que ses «recommandations médicales n’aient pas été prises en compte par le staff médical de l’équipe de France ainsi que l’absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales» tout en pointant «des faits graves et évitables».

Les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont évidemment un énorme coup dur pour le PSG. Les deux joueurs seront respectivement absents entre quatre et six semaines et entre six et huit semaines et vont notamment manquer les premières échéances très importantes en Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame (17 septembre) et le FC Barcelone (1er octobre). Reste à savoir s’ils seront suffisamment remis pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen (21 octobre) ou la réception du Bayern Munich (4 novembre).

En attendant, Luis Enrique, qui s’est lui-même fracturé la clavicule pendant cette trêve internationale après une chute à vélo, va devoir trouver les solutions pour pallier leur absence.