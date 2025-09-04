Ligue des champions 2025-2026 : voici la liste des 25 joueurs du PSG inscrits pour la phase de ligue

Le PSG a communiqué, mercredi, à l’UEFA sa liste des 25 joueurs inscrits pour la phase de ligue de la Ligue des champions avec Presnel Kimpembe, en instance de départ, qui n’a pas été retenu.

Aucune surprise. Ou presque. Tenant du titre, le PSG a communiqué, mercredi, à l’UEFA sa liste des 25 joueurs inscrits pour la phase de ligue de la Ligue des champions avec quasiment l’intégralité des joueurs, qui ont participé au sacre la saison dernière. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia sont bien présents.

Avec les jeunes Martin James et David Boly, sans Presnel Kimpembe

Tout comme les gardiens Lucas Chevalier et Renato Marin, ainsi que le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi, recrutés cet été par le club de la capitale. Les jeunes Martin James (gardien) et David Boly (défenseur) ont également été intégrés au groupe, où figurent aussi Noham Kamara, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye.

La seule absence notable est celle de Presnel Kimpembe (30 ans). Formé au club, le défenseur, blessé à plusieurs reprises ces dernières saisons et qui n’a disputé que cinq matchs la saison dernière, n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et devrait prochainement prendre la direction du Qatar, où le mercato se termine le 16 septembre prochain.

Paris fera son entrée dans la compétition le lendemain avec la réception de l’Atalanta Bergame (17 septembre) avant de se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone (1er octobre) puis sur celle du Bayer Leverkusen (21 octobre). Les coéquipiers de Marquinhos recevront ensuite le Bayern Munich (4 novembre) ainsi que Tottenham (26 novembre), se rendra à l’Athletic Bilbao (10 décembre) puis au Sporting Portugal (20 janvier) et achèvera cette phase de ligue avec la venue de Newcastle (28 janvier).

Avec l’objectif de terminer dans les huit premiers et ainsi se qualifier directement pour les 8es de finale sans passer par les barrages comme la saison dernière.

La liste des 25 joueurs du PSG

Gardiens : Lucas Chevalier, Matvei Safonov, Martin James, Renato Marin,

Défenseurs : Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, David Boly, Noham Kamara, Willian Pacho

Milieux : Fabian Ruiz, Vitinha, Kang-in Lee, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves

Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye