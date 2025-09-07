MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de Catalogne

Alex Marquez s’élancera en pole position, ce dimanche (14h), du Grand Prix de Catalogne devant Fabio Quartararo et son frère Marc, leader du Championnat du monde et vainqueur de la course sprint.
1ère ligne
Alex Marquez (ESP)
Fabio Quartararo (FRA)
Marc Marquez (ESP)
2e ligne
Franco Morbidelli (ITA)
Pedro Acosta (ESP)
Fabio Di Giannantonio (ITA)
3e ligne
Johann Zarco (FRA)
Ai Ogura (JPN)
Enea Bastianini (ITA)
4e ligne
Luca Marini (ITA)
Brad Binder (RSA)
Marco Bezzecchi (ITA)
5e ligne
Fermín Aldeguer (ESP)
Jack Miller (AUS)
Raul Fernandez (ESP)
6e ligne
Miguel Oliveira (POR)
Joan Mir (ESP)
Jorge Martín (ESP)
7e ligne
Aleix Espargaro (ESP)
Alex Rins (ESP)
Francesco Bagnaia (ITA)
8e ligne
Maverick Vinales (ESP)
Lorenzo Savadori (ITA)
Somkiat Chantra (THA)