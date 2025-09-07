Toute l’actu en direct 24h/24
MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de Catalogne

Alex Marquez s'élancera en pole position du Grand Prix de Catalogne devant Fabio Quartararo. Alex Marquez s'élancera en pole position du Grand Prix de Catalogne devant Fabio Quartararo. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alex Marquez s’élancera en pole position, ce dimanche (14h), du Grand Prix de Catalogne devant Fabio Quartararo et son frère Marc, leader du Championnat du monde et vainqueur de la course sprint.

1ère ligne

Alex Marquez (ESP)

Fabio Quartararo (FRA)

Marc Marquez (ESP)

2e ligne

Franco Morbidelli (ITA)

Pedro Acosta (ESP)

Fabio Di Giannantonio (ITA)

3e ligne

Johann Zarco (FRA)

Ai Ogura (JPN)

Enea Bastianini (ITA)

4e ligne

Luca Marini (ITA)

Brad Binder (RSA)

Marco Bezzecchi (ITA)

5e ligne

Fermín Aldeguer (ESP)

Jack Miller (AUS)

Raul Fernandez (ESP)

6e ligne

Miguel Oliveira (POR)

Joan Mir (ESP)

Jorge Martín (ESP)

7e ligne

Aleix Espargaro (ESP)

Alex Rins (ESP)

Francesco Bagnaia (ITA)

Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix de Catalogne la saison dernière.
8e ligne

Maverick Vinales (ESP)

Lorenzo Savadori (ITA)

Somkiat Chantra (THA)

