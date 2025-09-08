Toute l’actu en direct 24h/24
France-Islande, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Michael Olise et les Bleus ont bien lancé les éliminatoires du Mondial. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France de football affronte l’Islande, mardi 9 septembre, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Il faut enchaîner. Après avoir battu l’Ukraine (0-2) vendredi, l’équipe de France reçoit l’Islande, mardi soir, au Parc des Princes de Paris dans le cadre des qualifications de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Sans Ousmane Dembélé, ni Désiré Doué qui ont quitté le rassemblement tricolore après leur blessure contre les Ukrainiens, les hommes de Didier Deschamps comptent faire le plein avant d’affronter l’Azerbaïdjan le mois prochain.

A priori, les Bleus ne devraient tout de même pas avoir de difficulté, eux qui partiront favoris contre les Nordistes, sensation de l’Euro 2016.

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Programme TV

France-Islande
Eliminatoires Coupe du monde 2026
Mardi 9 septembre
20h45 sur TF1

