France-Côte d’Ivoire, match de préparation à la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

L’équipe de France affronte la Côte d’Ivoire en match de préparation de la Coupe du monde 2026, ce jeudi 4 juin, à Nantes.
Un premier test pour les Bleus. Avant de décoller aux Etats-Unis, l'équipe de France de football va disputer deux matchs de préparation en vue de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Le premier a lieu ce jeudi 4 juin, contre la Côte d'Ivoire.
Cette rencontre, face aux Ivoiriens, se déroulera du côté du stade de la Beaujoire de Nantes. Didier Deschamps devrait en profiter pour commencer à tester ses joueurs face à une formation qui disputera également le Mondial (contre l'Equateur, l'Allemagne et Curaçao).
A noter que du côté des Eléphants figure Guéla Doué, joueur de Strasbourg, qui n'est autre que le frère aîné du Parisien Désiré Doué.
Programme TV
France-Côte d’Ivoire
Match de préparation à la Coupe du monde 2026
Jeudi 4 juin
21h10 sur TF1