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France-Côte d’Ivoire, match de préparation à la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Didier Deschamps devrait profiter de la rencontre pour voir à l'oeuvre Kylian Mbappé et Rayan Cherki notamment. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France affronte la Côte d’Ivoire en match de préparation de la Coupe du monde 2026, ce jeudi 4 juin, à Nantes.

Un premier test pour les Bleus. Avant de décoller aux Etats-Unis, l'équipe de France de football va disputer deux matchs de préparation en vue de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Le premier a lieu ce jeudi 4 juin, contre la Côte d'Ivoire.

Cette rencontre, face aux Ivoiriens, se déroulera du côté du stade de la Beaujoire de Nantes. Didier Deschamps devrait en profiter pour commencer à tester ses joueurs face à une formation qui disputera également le Mondial (contre l'Equateur, l'Allemagne et Curaçao).

A noter que du côté des Eléphants figure Guéla Doué, joueur de Strasbourg, qui n'est autre que le frère aîné du Parisien Désiré Doué.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera connu le 19 juillet prochain.
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Programme TV

France-Côte d’Ivoire

Match de préparation à la Coupe du monde 2026

Jeudi 4 juin

21h10 sur TF1

Equipe de FranceCôte d'IvoireQuelle heure quelle chaîneCoupe du monde 2026Football

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