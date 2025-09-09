Football : pourquoi Aurélien Tchouaméni a-t-il rejoint Zinédine Zidane dans l’histoire de l’équipe de France ?

Lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Islande (2-1), mardi, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni a été expulsé en seconde période.

Il a rejoint dans l’histoire une légende… mais pas comme il l’aurait souhait. Mardi soir, alors que l’équipe de France venait de prendre l’avantage contre l’Islande (2-1) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Aurélien Tchouaméni a été exclu par l'arbitre pour une grosse semelle au niveau du tibia de Thorsteinsson.

Averti dans un premier temps par l’arbitre Antonio Nobre, le milieu du Real Madrid a finalement été exclu après appel de la VAR.

L’ancien Bordelais enregistre son deuxième carton rouge en 43 sélections avec les Bleus. Le premier remonte à octobre 2024 contre la Belgique.

Il est le premier joueur à recevoir deux cartons rouges avec l’équipe de France depuis Zinédine Zidane (en 1998 et 2006), comme l’indique Opta qui rappelle que Yvon Le Roux et Franck Leboeuf ont également été exclu deux fois,