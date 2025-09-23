Toute l’actu en direct 24h/24
Equipe de France : Aurélien Tchouaméni suspendu deux matchs après son expulsion contre l’Islande

Aurélien Tchouaméni a été expulsé contre l'Islande pour un tacle dangereux. Aurélien Tchouaméni a été expulsé contre l'Islande pour un tacle dangereux. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Expulsé lors de la victoire de l'équipe de France contre l’Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-1), Aurélien Tchouaméni a écopé de deux matchs de suspension. 

Didier Deschamps et les Bleus vont devoir composer sans Aurélien Tchouaméni. Expulsé lors de la victoire contre l’Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-1), le milieu de terrain tricolore (25 ans) a écopé de deux matchs de suspension, a rapporté Le Parisien. L’ancien joueur de Monaco, qui avait reçu un carton rouge pour un tacle dangereux, manquera les rencontres de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan au Parc des Princes (vendredi 10 octobre) puis en Islande (lundi 13 octobre).

Mais alors que le sélectionneur tricolore annoncera sa prochaine liste le jeudi 2 octobre, Aurélien Tchouaméni pourrait ne pas être le seul absent pour cet avant-dernier rassemblement de l’année. Ousmane Dembélé et Rayan Cherki, toujours blessés, devraient également manquer à l’appel. Tout comme Désiré Doué.

La France occupe la 2e place du classement Fifa derrière l'Espagne.
Sur le même sujet Football : voici le nouveau classement Fifa avec du changement en tête et pour l’équipe de France Lire

Ils pourraient faire leur retour avec les Bleus au mois de novembre pour les deux derniers matchs de la campagne de qualifications contre l’Ukraine (13 novembre) et l’Azerbaïdjan (16 novembre).

