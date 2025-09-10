Toute l’actu en direct 24h/24
MotoGP : le programme TV du Grand Prix de Saint-Marin

Marc Marquez a remporté le Grand Prix de Saint-Marin la saison dernière. Marc Marquez a remporté le Grand Prix de Saint-Marin la saison dernière. [LiveMedia / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après la victoire d’Alex Marquez en Catalogne, la MotoGP enchaîne, ce week-end, avec le Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit de Misano, où Alex Marquez s’est imposé la saison dernière.

Vendredi 12 septembre

10h45-11h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport 360

15h-16h : essais sur Canal+ Sport 360

Samedi 13 septembre

10h10-10h40 : essais libres 2 sur Canal+ Sport 360

10h50-11h30 : qualifications sur Canal+ Sport 360

15h : course sprint sur Canal+ Sport 360

Dimanche 14 septembre

14h : course sur Canal+

