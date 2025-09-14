Toute l’actu en direct 24h/24
WRC : vainqueur au Chili Sébastien Ogier prend la tête du championnat du monde et se rapproche du record de Sébastien Loeb

Ce dimanche, Sébastien Ogier a remporté le rallye WRC du Chili et s’est emparé de la tête du Championnat du monde. De quoi se rapprocher un peu plus de Sébastien Loeb.

Bientôt le record égalé ? A trois manches de la fin de la saison, Sébastien Ogier s’est rapproché d'un 9e titre de champion du monde WRC, ce qui ferait de lui l'égal d'un autre Français, Sébastien Loeb. Le Français s’est imposé dimanche sur le rallye du Chili et a pris la tête du classement général.

Le Gapençais a ainsi signé sa 66e victoire en championnat WRC, discipline où il court depuis 2008.

Alors qu’il devait initialement observer cette année un programme «à la carte» en ne participant pas à l'ensemble des manches du championnat, il a décidé depuis le rallye de Finlande début août de les disputer toutes jusqu'à la dernière en Arabie saoudite fin novembre.

Sébastien Loeb compte neuf titres de champion du monde des rallyes.
Sébastien Loeb compte neuf titres de champion du monde des rallyes.

Il en aura donc manqué trois courses et remporté cinq avec le Chili. La prochaine manche est le rallye d'Europe centrale du 16 au 19 octobre.

