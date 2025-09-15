Athlétisme : Armand Duplantis s'offre un 14e record du monde à la perche et un troisième sacre mondial

Sacré champion du monde pour la troisième fois ce lundi à Tokyo, Armand Duplantis a également amélioré son record du monde du saut à la perche en franchissant une barre à 6,30 mètres.

Il a encore survolé le concours. Après s’être assuré du titre mondial du saut à la perche à Tokyo ce lundi, Armand Armand «Mondo» Duplantis a amélioré son record du monde et repoussé encore un peu plus les limites de son sport en franchissant 6,30 m à son troisième essai.

Un nouveau record établi pour la 14e fois par le patron de la perche, âgé seulement de 25 ans. Pour rappel, le génie suédois détient ce record depuis 2020 et une barre à 6,17 m après avoir détrôné le Français Renaud Lavillenie. A 39 ans, le Clermontois, huitième du concours du jour (5,75 m), était présent aux côtés de son jeune ami pour admirer son nouvel exploit.

Heureux aux anges, il a sauté dans les bras du médaillé d'argent mondial, le Grec Emmanouil Karalis (6,00 m) et du médaillé de bronze l'Australien Kurtis Marschall (5,95 m). Il a ensuite retrouvé sa fiancée et ses parents, présents dans les tribunes.

Côté français, Thibaut Collet a pris la 5e place (5,90 m), après un beau concours (5,75, 5,85 et 5,90 m au premier essai), le vétéran Renaud Lavillenie s'est classé huitième (5,75 m). Le troisième Tricolore de cette finale, Ethan Cormont, s'est contenté de la 11e place (5,55 m).