Mondiaux d’athlétisme 2025 : combien Armand Duplantis va-t-il toucher après avoir battu le record du monde du saut à la perche ?

Armand Duplantis a battu le record du monde du saut à la perche pour la 14e fois de sa carrière. Armand Duplantis a battu le record du monde du saut à la perche pour la 14e fois de sa carrière. [PictureAlliance / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Armand Duplantis a décroché un 3e titre de champion du monde du saut à la perche, ce lundi, aux Mondiaux d’athlétisme de Tokyo tout en battant un nouveau record du monde avec une barre à 6,30 m.

Il s’est envolé dans le ciel de Tokyo. Pour la 14e fois de sa carrière, Armand Duplantis (25 ans) a battu, ce lundi, le record du monde du saut à la perche aux Championnats du monde d’athlétisme en franchissant une barre placée à 6,30m.

Un nouvel exploit, au bout de son 3e essai, synonyme de 3e titre de champion du monde après ses sacres à Eugene (Etats-Unis) en 2022 puis à Budapest (Hongrie) l’année suivante.

Une double prime

Fou de joie, le Suédois a été félicité par l’ensemble des concurrents, notamment le Grec Emmanouil Karalis (2e avec 6,00 m) et l’Australien Kurtis Marschall (3e avec 5,95 m), avant de partager son bonheur dans les bras de ses parents, ainsi que de sa compagne Désiré Inglander. Et grâce à cette performance historique dans la capitale japonaise, il va toucher un petit pactole.

«Mondo» va percevoir 60.000 euros pour sa médaille d’or, mais aussi une prime exceptionnelle de 85.600 euros, octroyée par la Fédération internationale d’athlétisme, pour avoir battu un record du monde. Au total, Armand Duplantis va donc empocher la somme de 145.600 euros.

Armand Duplantis est surnommé «Mondo» depuis son enfance.
Sur le même sujet Mondiaux d'athlétisme 2025 : pourquoi le Suédois Armand Duplantis est-il surnommé «Mondo» ? Lire

Désormais, la question n’est pas de savoir ce qu’il va faire de cet argent, mais jusqu’à quelle hauteur il est capable de s’envoler. Car il ne semble avoir aucune limite après son 14e record du monde.

AthlétismeSportsaut à la percheArmand Duplantis

Dernières actualités