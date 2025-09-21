Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'à ce dimanche. Voici le tableau complet des médailles avec les Etats-Unis en tête.

1. Etats-Unis : 20 médailles (12 en or, 4 en argent, 4 en bronze)

2. Kenya : 10 médailles (6 en or, 2 en argent, 2 en bronze)

3. Canada : 4 médailles (3 en or, 1 en bronze)

4. Pays-Bas : 4 médailles (2 en or, 2 en argent)

5. Espagne : 3 médailles (2 en or, 1 en bronze)

-. Nouvelle-Zélande : 2 médailles (2 en or, 1 en bronze)

7. Portugal : 2 médailles (2 en or)

8. Jamaïque : 8 médailles (1 en or, 4 en argent, 3 en bronze)

9. Italie : 7 médailles (1 en or, 3 en argent, 3 en bronze)

10. Brésil : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)

11. Trinité-et-Tobago : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)

12. Cuba : 3 médailles (1 en or, 2 en bronze)

13. Botswana : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)

-. Equateur : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)

-. Suède : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)

16. France : 1 médaille (1 en or)

-. Suisse : 1 médaille (1 en or)

-. Tanzanie : 1 médaille (1 en or)

19. Allemagne : 3 médailles (3 en argent)

20. Chine : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)

-. Ethiopie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)

22. Grande-Bretagne : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)

23. Mexique : 2 médailles (2 en argent)

24. Bahrein : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)

25. Algérie : 1 médaille (1 en argent)

-. Corée du Sud : 1 médaille (1 en argent)

-. Dominique : 1 médaille (1 en argent)

-. Grenade : 1 médaille (1 en argent)

-. Grèce : 1 médaille (1 en argent)

-. Irlande : 1 médaille (1 en argent)

-. Lettonie : 1 médaille (1 en argent)

-. Maroc : 1 médaille (1 en argent)

-. Nigeria : 1 médaille (1 en argent)

-. République Dominicaine : 1 médaille (1 en argent)

35. Australie : 3 médailles (3 en bronze)

36. Japon : 2 médailles (2 en bronze)

37. Belgique : 1 médaille (1 en bronze)

-. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Hongrie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Qatar : 1 médaille (1 en bronze)

-. République Tchèque : 1 médaille (1 en bronze)

-. Slovénie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Slovaquie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)

-. Venezuela : 1 médaille (1 en bronze)