Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'à ce dimanche. Voici le tableau complet des médailles avec les Etats-Unis en tête.
1. Etats-Unis : 20 médailles (12 en or, 4 en argent, 4 en bronze)
2. Kenya : 10 médailles (6 en or, 2 en argent, 2 en bronze)
3. Canada : 4 médailles (3 en or, 1 en bronze)
4. Pays-Bas : 4 médailles (2 en or, 2 en argent)
5. Espagne : 3 médailles (2 en or, 1 en bronze)
-. Nouvelle-Zélande : 2 médailles (2 en or, 1 en bronze)
7. Portugal : 2 médailles (2 en or)
8. Jamaïque : 8 médailles (1 en or, 4 en argent, 3 en bronze)
9. Italie : 7 médailles (1 en or, 3 en argent, 3 en bronze)
10. Brésil : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)
11. Trinité-et-Tobago : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)
12. Cuba : 3 médailles (1 en or, 2 en bronze)
13. Botswana : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
-. Equateur : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
-. Suède : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
16. France : 1 médaille (1 en or)
-. Suisse : 1 médaille (1 en or)
-. Tanzanie : 1 médaille (1 en or)
19. Allemagne : 3 médailles (3 en argent)
20. Chine : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)
-. Ethiopie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)
22. Grande-Bretagne : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)
23. Mexique : 2 médailles (2 en argent)
24. Bahrein : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)
25. Algérie : 1 médaille (1 en argent)
-. Corée du Sud : 1 médaille (1 en argent)
-. Dominique : 1 médaille (1 en argent)
-. Grenade : 1 médaille (1 en argent)
-. Grèce : 1 médaille (1 en argent)
-. Irlande : 1 médaille (1 en argent)
-. Lettonie : 1 médaille (1 en argent)
-. Maroc : 1 médaille (1 en argent)
-. Nigeria : 1 médaille (1 en argent)
-. République Dominicaine : 1 médaille (1 en argent)
35. Australie : 3 médailles (3 en bronze)
36. Japon : 2 médailles (2 en bronze)
37. Belgique : 1 médaille (1 en bronze)
-. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Hongrie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Qatar : 1 médaille (1 en bronze)
-. République Tchèque : 1 médaille (1 en bronze)
-. Slovénie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Slovaquie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)
-. Venezuela : 1 médaille (1 en bronze)