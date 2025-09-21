Mondiaux d’athlétisme 2025 : combien Jimmy Gressier va-t-il toucher après ses deux médailles décrochées à Tokyo ?

Le Français Jimmy Gressier a décroché la médaille d’or sur le 10.000 m, puis le bronze, ce dimanche, sur le 5.000 m des Mondiaux d’athlétisme à Tokyo (Japon).

Il a écrit l'histoire de l’athlétisme tricolore. A 28 ans, Jimmy Gressier a été sacré champion du monde du 10.000 m au terme d’une dernière ligne droite phénoménale avant de décrocher la médaille de bronze, ce dimanche, sur le 5.000 m des Mondiaux d'athlétisme à Tokyo (Japon).

Et dans la capitale japonaise, le natif de Boulogne-sur-Mer est devenu le tout premier athlète français à décrocher deux médailles lors d’une même édition des Championnats du monde. «En venant ici, j’y croyais plus que personne. Mais Il fallait encore le faire. (...) J’écris encore l’histoire : aller chercher deux médailles sur un sport ultra-concurrentiel. (…) J’ai déplacé des montagnes», s'est félicité Jimmy Gressier «heureux et fier» de sa performance.

Et grâce à ses deux deux médailles, Jimmy Gressier va empocher la somme de 79.000 euros. Dans le détail, il va toucher 60.000 euros de la Fédération international d'athlétisme pour sa médaille d'or, ainsi que 19.000 euros pour sa médaille de bronze. A noter qu'une médaille d'argent rapportait 30.000 euros lors de cette 20e édition.

Ces Mondiaux sont donc plus réussis pour le Nordiste qui va pouvoir regagner la France avec le sentiment du devoir accompli.