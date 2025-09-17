«Ça me fait peur mais…» : les confidences d’Isack Hadjar sur une éventuelle arrivée chez Red Bull en Formule 1

Le pilote français, Isack Hadjar, qui réalise une très belle saison pour ses débuts en Formule 1, pourrait arriver chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen l’an prochain.

Va-t-il être le futur coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull en 2026 ? Alors qu’il réalise une très belle première saison en Formule 1 au volant de sa Racing Bulls, Isack Hadjar voit son nom circuler de plus en plus pour intégrer l’écurie-mère la saison prochaine aux côtés du quadruple champion du monde. Et le principal intéressé s’est confié sur le sujet.

A la question de savoir s’il est prêt à devenir le coéquipier du Néerlandais, le natif de Paris a répondu avec un joli «Bien sûr !» lors d’une interview accordée à Clique sur Canal+. «C’est la trajectoire. C’est écrit. C’est comme ça», a ajouté le pilote français de 20 ans.

"Ça me fait peur mais ça m'excite de ouf. J'ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs"



Isack Hadjar x Max Verstappen ? 👀



Isack Hadjar x Max Verstappen ? 👀

#F1pic.twitter.com/r6fhyQ7cnQ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 16, 2025

«Moi aussi, ça me fait peur. Mais ça m’excite de ouf. Bien sûr que ça arrive très tôt dans ma carrière, a ajouté celui qui est monté sur le podium (troisième place) lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Mais j’ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs. Tu me donnes la même voiture que le meilleur pilote au monde. Et il est juste à côté de moi. J’ai l’opportunité de me comparer avec lui. Et j’ai les mêmes chances que lui.»

Depuis 2018, Max Verstappen a vu se succéder plusieurs «numéro 2» chez Red Bull. Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez et plus récemment Liam Lawson ont tous fini par être éjectés. Aujourd’hui, Yuki Tsunoda occupe ce poste avant de le céder à Isack Hadjar ?