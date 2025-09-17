Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre le PSG et l’Atalanta Bergame

Tenant du titre, le PSG reçoit l’Atalanta Bergame, ce mercredi (21h), sur la pelouse du Parc des Princes lors de la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Composition probable du PSG

Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia (ou Lee), Ramos, Barcola

Composition probable de l’Atalanta Bergame

Carnesecchi - Kossounou, Hien, Scalvini - Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski - De Ketelaere, Krstovic, Sulemana

Stade

Le match se jouera sur la pelouse du Parc des Princes, où le PSG a remporté ses deux premiers matchs de la saison contre Angers (1-0) et Lens (2-0). Et l’enceinte parisienne devrait faire le plein pour soutenir Marquinhos et ses coéquipiers, qui entament la défense de leur titre.

Arbitre

Sandro Schärer a été désigné pour diriger cette rencontre entre le PSG et l’Atalanta Bergame. Âgé de 37 ans, le Suisse a déjà arbitré le club parisien à une reprise par le passé. C’était en septembre 2021 lors d’un match de la phase de groupes contre le Club Bruges (1-1).

La saison dernière, il a dirigé cinq matchs dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, dont le quart de finale aller entre le Bayern Munich et l’Inter Milan (1-2), et a été au sifflet de la finale de la Ligue des nations entre le Portugal et l’Espagne (2-2, 5 tab 3).

Historique

La seule confrontation entre le PSG et l’Atalanta Bergame remonte au «final 8» en août 2020. Menés au score sur un but de Mario Pasalic (27e), les Parisiens avaient renversé le club italien en toute fin de match grâce à Marquinhos (90e) et Eric Maxim Choupo-Moting (90e+3) pour arracher leur qualification pour les demi-finales.

Forme

Avant cette 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG, qui sera notamment privé de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, a remporté ses quatre premiers matchs de championnat et reste sur un succès face à Lens (2-0), alors que l’Atalanta Bergame a concédé deux matchs nuls avant de s’imposer contre Lecce (4-1).

Diffusion

La rencontre entre le PSG et l’Atalanta Bergame sera à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+.