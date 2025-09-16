Ligue des champions 2025-2026 : voici le montant de toutes les primes touchées par les clubs participants

Entre primes de participation et de résultats, l’UEFA va reverser près de 2,5 milliards d’euros aux 36 clubs participants à la Ligue des champions cette saison.

Une participation très lucrative. Pour cette nouvelle campagne de Ligue des champions, l’UEFA va reverser près de 2,5 milliards d’euros aux 36 clubs participants, dont le PSG, l’OM et Monaco. Toutes les équipes sur la ligne de départ sont assurées de toucher une prime de participation de 18,62 millions d’euros. Une somme qu’elles pourront faire fructifier en fonction de leurs résultats.

6,5 millions d'euros pour le vainqueur

Une victoire pendant la phase de ligue permettra d’empocher 2,1 millions d’euros contre 700.000 euros pour un match nul et rien pour une défaite. Les clubs percevront également une prime de classement avec notamment 9,9 millions d’euros pour la formation qui finira en tête et 275.000 euros pour celle qui terminera à la dernière place. Un bonus d’un million d’euros sera octroyé aux équipes qualifiées pour les play-offs (+ 1 million d’euros en cas de qualification) et de deux millions d’euros pour celles directement qualifiées pour les 8es de finale.

Les primes seront encore plus importantes lors de la phase finale avec 11 millions d’euros versés aux clubs disputant les 8es de finale, 12,5 millions à ceux jouant les quarts de finale, 15 millions d’euros à ceux atteignant les demi-finales et 18,5 millions d’euros à ceux se hissant en finale.

Le grand vainqueur de cette édition touchera 6,5 millions d’euros supplémentaires et une prime de 4 millions d’euros pour sa participation à la Supercoupe d’Europe. Mais ce n’est pas tout. Tous les clubs participants recevront une somme liée notamment aux droits télés et au classement UEFA sur cinq ans ainsi que sur les dix dernières années.

Le détail des primes

Victoire en phase de ligue : 2,1 millions d’euros

Match nul en phase de ligue : 700.000 euros

Classement final : de 9,9 millions d’euros pour le 1er à 275.000 euros pour le 36e

Bonus qualification en play-offs : 1 million d’euros

Bonus qualification directe en 8es de finale : 2 millions d’euros

8es de finale : 11 millions d’euros

Quarts de finale : 12,5 millions d’euros

Demi-finales : 15 millions d’euros

Finale : 18,5 millions d’euros

Vainqueur : 6,5 millions d’euros