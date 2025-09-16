Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue des champions 2025-2026 : voici le montant de toutes les primes touchées par les clubs participants

Tous les clubs toucheront 18,62 millions d’euros de primes de participation. Tous les clubs toucheront 18,62 millions d’euros de primes de participation. [Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Entre primes de participation et de résultats, l’UEFA va reverser près de 2,5 milliards d’euros aux 36 clubs participants à la Ligue des champions cette saison.

Une participation très lucrative. Pour cette nouvelle campagne de Ligue des champions, l’UEFA va reverser près de 2,5 milliards d’euros aux 36 clubs participants, dont le PSG, l’OM et Monaco. Toutes les équipes sur la ligne de départ sont assurées de toucher une prime de participation de 18,62 millions d’euros. Une somme qu’elles pourront faire fructifier en fonction de leurs résultats.

6,5 millions d'euros pour le vainqueur

Une victoire pendant la phase de ligue permettra d’empocher 2,1 millions d’euros contre 700.000 euros pour un match nul et rien pour une défaite. Les clubs percevront également une prime de classement avec notamment 9,9 millions d’euros pour la formation qui finira en tête et 275.000 euros pour celle qui terminera à la dernière place. Un bonus d’un million d’euros sera octroyé aux équipes qualifiées pour les play-offs (+ 1 million d’euros en cas de qualification) et de deux millions d’euros pour celles directement qualifiées pour les 8es de finale.

Les primes seront encore plus importantes lors de la phase finale avec 11 millions d’euros versés aux clubs disputant les 8es de finale, 12,5 millions à ceux jouant les quarts de finale, 15 millions d’euros à ceux atteignant les demi-finales et 18,5 millions d’euros à ceux se hissant en finale.

Toutes les infos pour suivre les matchs de Ligue des champions cette saison.
Sur le même sujet Comment regarder la Ligue des Champions en direct cette saison ? Lire

Le grand vainqueur de cette édition touchera 6,5 millions d’euros supplémentaires et une prime de 4 millions d’euros pour sa participation à la Supercoupe d’Europe. Mais ce n’est pas tout. Tous les clubs participants recevront une somme liée notamment aux droits télés et au classement UEFA sur cinq ans ainsi que sur les dix dernières années.

Le détail des primes

Victoire en phase de ligue : 2,1 millions d’euros
Match nul en phase de ligue : 700.000 euros
Classement final : de 9,9 millions d’euros pour le 1er à 275.000 euros pour le 36e
Bonus qualification en play-offs : 1 million d’euros
Bonus qualification directe en 8es de finale : 2 millions d’euros
8es de finale : 11 millions d’euros
Quarts de finale : 12,5 millions d’euros
Demi-finales : 15 millions d’euros
Finale : 18,5 millions d’euros
Vainqueur : 6,5 millions d’euros

FootballLigue des ChampionsClubsPrimes

À suivre aussi

Football : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions 2027
La phase de ligue de la Ligue des champions se jouera du 16 septembre au 28 janvier.
Ligue des champions 2025-2026 : le PSG dans le top 8, l’OM éliminé, Monaco en barrages… les prédictions pour la phase de ligue
Le PSG entamera la phase de ligue de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.
Ligue des champions 2025-2026 : voici la liste des 25 joueurs du PSG inscrits pour la phase de ligue

Ailleurs sur le web

Dernières actualités