Mondiaux de cyclisme 2025 : Combien le vainqueur du contre-la-montre Remco Evenepoel va-t-il toucher ?

Le cycliste belge Remco Evenepoel a été sacré champion du monde du contre-la-montre ce dimanche 21 septembre à Kigali (Rwanda). Voici la somme qu'il va toucher.

Il est au dessus. Remco Evenepoel est devenu champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive ce dimanche à Kigali (Rwanda), en survolant le chrono au point de rattraper et doubler Tadej Pogacar, parti deux minutes et demie avant lui et seulement quatrième au final.

Déjà sacré en 2023 à Glasgow et l'an dernier à Zurich, le Belge égale l'Allemand Tony Martin et l’Australien Michael Rogers, les deux seuls autres coureurs à avoir réussi ce triplé à la suite. L'Australien Jay Vine et un autre Belge, Ilan Van Wilder, complètent le podium.

Grâce à ce sacre, le Belge va toucher un chèque 12 millions de francs rwandais (7.662 euros) promis au vainqueur du contre-la-montre. Le deuxième reçoit 6 millions de francs rwandais (3.500 euros) et le troisième aura 4 millions de francs rwandais (2.346 euros).

