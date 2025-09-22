Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Lutte : un Français victime d’insultes sur les réseaux sociaux après avoir battu un Iranien aux championnats du monde

Le Français Ibrahim Ghanem a été battu en finale par l’Azerbaïdjanais Ulvu Ganizade. [Imago / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le lutteur français Ibrahim Ghanem a été victime de messages d’insultes en ligne après avoir battu un Iranien lors des championnats du monde organisés à Zagreb (Croatie), samedi.

Un véritable harcèlement en ligne. Vice-champion du monde samedi en Croatie lors des Mondiaux de lutte, le Français Ibrahim Ghanem a reçu des milliers d’insultes sur les réseaux sociaux de la part de supporters iraniens après sa victoire polémique en quart de finale contre Seyed Sohrabi.

 «Après le combat, il a reçu 7.000 messages en 20 minutes, relève Vincent Vidal, directeur de la performance de la Fédération française de Lutte (FFLDA), des insultes et menaces en tous genres qui se sont multipliées sur les réseaux sociaux.» Le Tricolore est accusé d’avoir fait exprès de faire saigner son adversaire au visage pour qu’il n’ait pas le temps d’être soigné avant la fin du combat.

Sur le même sujet Boxe : combien Terence Crawford va-t-il toucher après sa victoire contre «Canelo» ? Lire

En plus des nombreux messages reçus, Ibrahim Ghanem, battu en finale par l’Azerbaïdjanais Ulvu Ganizade, a été confronté à une pression tout le reste de la compétition. Et pour ne rien arranger, il a même été contraint de se faire accompagner pour rentrer à l’hôtel.

lutteIranSport

À suivre aussi

Argentine : Rosa Roisinblit, emblématique Grand-Mère de la place de Mai, s'est éteinte à l'âge de 106 ans
Maroc : le procès d'une militante féministe pour avoir porté un t-shirt «Allah is lesbian» reporté au 27 août
Journée mondiale des troubles alimentaires : hommes et femmes sont-ils égaux devant l'alimentation ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités