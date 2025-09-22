Lutte : un Français victime d’insultes sur les réseaux sociaux après avoir battu un Iranien aux championnats du monde

Le lutteur français Ibrahim Ghanem a été victime de messages d’insultes en ligne après avoir battu un Iranien lors des championnats du monde organisés à Zagreb (Croatie), samedi.

Un véritable harcèlement en ligne. Vice-champion du monde samedi en Croatie lors des Mondiaux de lutte, le Français Ibrahim Ghanem a reçu des milliers d’insultes sur les réseaux sociaux de la part de supporters iraniens après sa victoire polémique en quart de finale contre Seyed Sohrabi.

𝑽𝒊𝒄𝒆-𝒄𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑴𝒐𝒏𝒅𝒆 ! 🥈



Ibrahim GHANEM est vice-champion du Monde dans la catégorie des 7️⃣2️⃣ kg ! 💫



Bravo à lui et au staff pour ce résultat 👏 pic.twitter.com/aqaDQaaEcL — FranceLutte (@FFLutte) September 20, 2025

«Après le combat, il a reçu 7.000 messages en 20 minutes, relève Vincent Vidal, directeur de la performance de la Fédération française de Lutte (FFLDA), des insultes et menaces en tous genres qui se sont multipliées sur les réseaux sociaux.» Le Tricolore est accusé d’avoir fait exprès de faire saigner son adversaire au visage pour qu’il n’ait pas le temps d’être soigné avant la fin du combat.

En plus des nombreux messages reçus, Ibrahim Ghanem, battu en finale par l’Azerbaïdjanais Ulvu Ganizade, a été confronté à une pression tout le reste de la compétition. Et pour ne rien arranger, il a même été contraint de se faire accompagner pour rentrer à l’hôtel.