Football américain : un jeune joueur victime d'une double fracture de la colonne vertébrale après avoir été écrasé par un adversaire

Lors d’un match de football américain entre lycéens, vendredi dans le Michigan, un jeune joueur de 15 ans a été victime d’une double fracture de la colonne vertébrale après avoir été écrasé par un adversaire.

Une scène terrifiante. Lors d’un match de football américain entre lycéens dans le Michigan aux Etats-Unis, le joueur de Kalamazoo Central, Colton Mims a été victime d’une double fracture de la colonne vertébrale après un geste volontaire d’un adversaire de Lakeshore High School.

Dans une vidéo filmée des tribunes, on peut voir le joueur plaquer Colton Mims et l’envoyer au sol avant de l’écraser violemment de tout son poids. Transporté à l’hôpital, le jeune athlète a été diagnostiqué avec deux fractures de la colonne vertébrale.

Colton Mims was playing for Stevensville Lakeshore High JV team , when #73 from Central High in Kalamazoo MI jumped on Colton illegally causing at least two spinal fractures. The school is handing this internally! There needs to be charges, this crap has to stop! The video below… pic.twitter.com/WpMtRxQsCT — Mrs T (@Xmade) September 21, 2025

«Dès que j’ai compris que c’était lui, rien ne pouvait m’arrêter. J’ai dû descendre. Je n’ai jamais ressenti quelque chose d’aussi fort. Je n’ai jamais été aussi bouleversée pour mon fils, a confié sa mère, Courtney Mims, présente dans les gradins, à la chaîne locale WSBT. Ces garçons ont 15 ans, le football est toute leur vie en ce moment. Ils travaillent sans relâche et voir quelqu’un essayer de leur enlever ça, c’est terrible pour moi.»

La Michigan High School Athletics Association (MHSAA) a confirmé que Kalamazoo Central avait pris «des mesures fortes» suite à l’incident. Les sanctions prises ont dépassé ce que les règlements imposent pour des comportements dangereux et antisportifs, détaille le New Yor Post. De son côté, la Lakeshore High School, a dénoncé un «acte intentionnel, non provoqué et flagrant», tout en soulignant qu’elle allait accompagner l’adolescent pendant sa convalescence.