Ski : la fédération internationale va également introduire les tests de féminité

La Fédération internationale de ski a indiqué ce mercredi qu’elle allait mettre en place des tests de féminité pour les skieuses comme en boxe et en athlétisme.

Alors que la saison 2025-2026 sera lancée les 25 et 26 octobre à Sölden (Autriche), la Fédération internationale de ski, réunie mercredi au siège de Zurich (Suisse) a approuvé l’introduction prochaine des tests de féminité dans les compétitions.

«Après une période de consultation approfondie avec les plus grands experts du domaine, la Fédération Internationale a présenté au Conseil une politique d'éligibilité scientifique pour les compétitions masculines et féminines, peut-on lire sur le communiqué de l’instance. Les conditions d'éligibilité définies dans cette politique reposent sur la présence ou l'absence du gène SRY, le gène déterminant le sexe présent sur le chromosome Y humain. En principe, seules les compétitrices SRY-négatives peuvent participer aux compétitions féminines.»

Une préparation en vue des JO d'hiver

Ainsi, seules les athlètes testées négatives pour ce gène pourront participer aux compétitions féminines.

S'il conviendra d'être rapides pour effectuer les tests à moins d'un mois de la nouvelle saison, l'instance sera au moins prête pour les prochains Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina en février.

Ces tests ne sont pas une première dans le sport puisque récemment la boxe et l'athlétisme les avaient mis en place pour leurs championnats du monde.