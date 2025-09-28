Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis de table : quand Félix et Alexis Lebrun feront-ils leur entrée en lice au Grand Smash de Chine ?

Félix et Alexis Lebrun pourraient s'affronter en 8e de finale. Félix et Alexis Lebrun pourraient s'affronter en 8e de finale. [Emilian Baldow/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Félix Lebrun sera opposé à l’Australien Aditya Sarren pour son entrée en lice au Grand Smash de Chine, alors que son frère Alexis affrontera le Roumain Eduard Ionescu.

Ils font partie du contingent français. Félix et Alexis Lebrun ont fait le voyage jusqu’à Pékin pour le Grand Smash de Chine. Et s'ils font partie des outsiders, la concurrence promet d’être relevée pour les deux frangins avec la présence du nouveau N°1 mondial Wang Chuqin, le tenant du titre Lin Shidong (n°2) ou encore Hugo Calderano (n°3) et Tomokazu Harimoto (n°4). Ils vont ainsi devoir batailler pour espérer aller le plus loin possible. Même s’ils ont hérité d’un 1er tour à leur portée.

Félix Lebrun (n°7) fera son entrée en lice, ce lundi (7h20), contre l’Australien Aditya Sarren (n°49). Un adversaire qu’il n’a encore jamais affronté. Quelques heures plus tard (12h35), ce sera à Alexis Lebrun de faire ses débuts contre le Roumain Eduard Ionescu, issu des qualifications. Et ils tenteront d’imiter Simon Gauzy ainsi que Flavin Coton, qui ont respectivement éliminé le Kazakh Kirill Gerassimenko et le Chinois Yingbin Xu pour se hisser en 16e de finale.

Alexis Lebrun a été opéré de la main droite à la fin du mois de juin.
Tennis de table : la terrible désillusion d'Alexis Lebrun au WTT Champions de Macao

Et en fonction de leur parcours dans le dernier Grand Smash de la saison, Félix et Alexis Lebrun pourraient s’affronter en 8e de finale dans un duel fratricide. Mais avant de penser à d’éventuelles retrouvailles, ils doivent déjà remporter leurs deux premiers matchs.

