Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets

La Coupe du monde de football U20 2025 se déroule jusqu’au 19 octobre au Chili. Voici le calendrier et les résultats complets de la compétition.
Samedi 27 septembre
Groupe A : Japon - Égypte : 2-0
Groupe A : Chili - Nouvelle-Zélande : 2-1
Groupe B : République de Corée - Ukraine : 1-2
Groupe B : Paraguay - Panamá : 3-2
Dimanche 28 septembre
Groupe C : Maroc - Espagne : 2-0
Groupe C : Brésil - Mexique : 2-2
Groupe D : Italie 1-0 Australie : 1-0
Groupe D : Cuba 1-3 Argentine : 1-3
Lundi 29 septembre
Groupe E : France - Afrique du Sud à 22h
Groupe E : États-Unis - Nouvelle-Calédonie à 1h (dans la nuit)
Groupe F : Norvège - Nigeria à 22h
Groupe F : Colombie - Arabie saoudite à 1h (dans la nuit)
Mardi 30 septembre
Groupe A : Égypte - Nouvelle-Zélande à 22h
Groupe A : Chili - Japon à 1h (dans la nuit de lundi à mardi)
Groupe B : Panamá - Ukraine à 22h
Groupe B : République de Corée - Paraguay à 1h (dans la nuit)
Mercredi 1er octobre
Groupe C : Espagne - Mexique à 22h
Groupe C : Brésil - Maroc à 1h (dans la nuit)
Groupe D : Italie - Cuba à 22h
Groupe D : Argentine - Australie à 1h (dans la nuit)
Jeudi 2 octobre
Groupe E : États-Unis - France : 22h
Groupe E : Afrique du Sud - Nouvelle-Calédonie à 1h (dans la nuit)
Groupe F : Colombie - Norvège | 17h | Estadio Fiscal (Talca)
Groupe F : Nigeria - Arabie saoudite à 1h (dans la nuit)
Vendredi 3 octobre
Groupe B : Ukraine - Paraguay à 22h
Groupe B : Panamá - République de Corée à 22h
Groupe A : Égypte - Chili à 22h
Groupe A : Nouvelle-Zélande - Japon à 22h
Samedi 4 octobre
Groupe C : Espagne - Brésil à 22h
Groupe C : Mexique - Maroc à 22h
Groupe D : Australie - Cuba à 1h (dans la nuit)
Groupe D : Argentine - Italie à 1h (dans la nuit)
Dimanche 5 octobre
Groupe E : Afrique du Sud - États-Unis à 22h
Groupe E : Nouvelle-Calédonie - France à 22h
Groupe F : Arabie saoudite - Norvège à 1h (dans la nuit)
Groupe F : Nigeria - Colombie à 1h (dans la nuit)