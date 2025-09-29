Toute l’actu en direct 24h/24
Ryder Cup : l’Europe bat les Américains chez eux et remporte la 45e édition

Les Européens ont tremblé face au retour d'Américains survoltés. [REUTERS]
Par CNEWS
Malgré une réaction d'orgueil des Américains, l’Europe a remporté dimanche près de New York la 45e édition de la Ryder Cup, prestigieuse compétition par équipe de golf (15-13).

Impériale, l'Europe tenante du titre a conservé le trophée de la Ryder Cup, prestigieuse compétition par équipe de golf, en résistant au retour des Etats-Unis à l'issue de la 3e journée du tournoi dimanche près de New York. 

Largement en tête samedi soir après les matches disputés en paires, les Européens de Rory McIlroy ont tremblé lors des simples face au retour d'Américains survoltés, avant d'être délivrés par un putt de l'Irlandais Shane Lowry. Score final : 15-13.

Si les Etats-Unis mènent toujours 27 à 16 au palmarès (2 nuls), l'Europe, qui a conservé son trophée acquis à Rome il y a deux ans, se détache 13 à 9 depuis l'élargissement de l'équipe au-delà de la Grande-Bretagne et de l'Irlande en 1979, et même 11 à 4 ces trente dernières années.

Ryder CupgolfeSportsSport

